Amici 20, scoppia in lacrime dopo la puntata: “Preferisco andarmene a casa”, cos’è successo ad Aka7Even, cantante della squadra di Anna Pettinelli.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. Sabato scorso abbiamo assistito alla terza puntata del serale, al termine della quale hanno lasciato il programma Tommaso e Rosa. Eliminazioni dolorose, soprattutto quella di Rosa per il cantante Deddy: i due si sono innamorati nella scuola. Ma, dopo la puntata, anche qualcun altro non era soddisfatto. Si tratta di Aka7Even, che al termine della puntata si è lasciato andare ad un pianto liberatorio in giardino. Poco dopo, si è sfogato con i suoi compagni: sono volate parole forti. Ecco cosa è successo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, scoppia in lacrime dopo la puntata: lo sfogo di Aka7Even dopo i risultati ottenuti nelle ultime sfide

“Sto facendo ca***e qua dentro, punto. Le ho perse tutte e mi sono salvato per l’ennesima vola grazie a Giulia e Samuele. Sono il peggiore del serale!” Con queste parole, Aka7Even commenta la terza puntata del talent show di Canale 5, andata in onda lo scorso sabato. Il cantante non sembra affatto soddisfatto dei risultati ottenuti durante la gara: “Non c’è una cosa positiva che mi viene detta”, aggiunge il cantante, facendo riferimento alle opinioni dei giudici. “Preferisco andarmene a casa se mi devo umiliare“, tuona il concorrente. I suoi compagni cercano di caricarlo e lo spronano a dare di più nelle prossime puntate. “Succede che ti devi ritrovare”, sono le parole di Sangiovanni, al quale Aka replica: “Sono 12 anni che cerco di ritrovarmi, già il tempo è poco qua dentro, figurati se ho il tempo di ritrovarmi.” Una crisi profonda, quella del cantante napoletano, che però ha promesso di mettercela tutta per superare questo momento: “Non mi voglio abbattere, farò un lavoro serissimo questa settimana su me stesso. Devo togliermi tutto, tutte le paranoie e fare uscire me stesso. Farò di tutto.”, confida a Samuele, che consiglia all’amico di darsi forza e non autodistruggersi.

Un crollo che non è passato inosservato, quello di Aka, che, però, può contare sul sostegno del pubblico. Sui social, in tantissimi hanno espresso la loro vicinanza al cantante, con commenti e messaggi super positivi per il concorrente. Riuscirà a tirare fuori il suo talento nella prossima puntata del serale? Lo scopriremo sabato sera!