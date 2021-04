Aka7even ha da ridire sul guanto di sfida lanciatogli da Arisa: nella prossima puntata di Amici, lui e Raffaele Renda dovranno anche ballare.

Prosegue il serale di Amici 20: ogni sabato sera le tre squadre della famosa scuola si sfidano a colpi di canzoni e coreografie ed ognuno dei ragazzi cerca di salvaguardare il proprio posto nel talent show. Come di consueto, a far spettacolo anche le discussioni tra i professori e talvolta anche tra professori e giudici. Proprio a proposito di sfide e puntate serali, il cantante Aka7even ha criticato il guanto di sfida lanciatogli da Arisa che ha scelto per lui e Raffaele Renda un brano di Katy Perry sul quale i due cantanti dovranno anche ballare. “I ragazzi sono qui per imparare e per mostrare ciò che sono e ciò che sanno fare”, ha detto Arisa.

Amici, Aka7even: “Mi devo esibire al circo o ad Amici?”

Per la quarta puntata di Amici, che andrà in onda sabato 10 aprile, Raffaele e Luca dovranno quindi preparare l’esibizione guidati dall’assistente del direttore artistico Stéphane Jarny. E’ stato soprattutto Aka7even a reagire male alla proposta di Arisa. Ballare non è nelle sue capacità e questa richiesta non gli sembra adatta ad un talent show. “Non ho mai ballato sul palco, ora devo fare una coreografia. Ma che stiamo scherzando? Ma di che stiamo parlando, io devo essere valutato sulla coreografia?”, ha detto il cantante contrariato. “Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi?”, ha aggiunto. A dargli coraggio Anna Pettinelli che lo ha aiutato a riflettere ricordandogli che neanche Raffaele è un ballerino. “Non è vero che ti muovi male. Finché le cose non le proviamo… Io ti dico, ci proviamo. Basta piagnistei. Ficcati in tasca l’autostima, che deve essere altissima”, gli ha detto la Pettinelli.

Rassicurato da queste parole, Aka ha rivelato di aver sempre voluto ballare, ma che comunque la richiesta di Arisa non gli sembra giusta.