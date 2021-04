Dopo la conferma che Olesya Rostova non è Denise Pipitone, il conduttore russo Dmitry Borisov si scusa con la famiglia di Piera Maggio.

E’ arrivata oggi la conferma che purtroppo Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Il risultato del test del Dna parla chiaro e anche questa speranza sul ritrovamento della figlia di Piera Maggio è svanita. E’ stato il programma della tv russa “Let them talk” in onda in prima serata, quando da noi è tardo pomeriggio, a comunicare la notizia. L’intera faccenda trattata dal talk russo ha suscitato non poche polemiche per l’eccessivo prolungarsi dei tempi. Finita la trasmissione, il conduttore russo Dmitry Borisov si è scusato con la famiglia di Denise in un video su Instagram.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui

Denise Pipitone, il conduttore russo chiede scusa alla famiglia

Borisov ha spiegato i motivi che ci sarebbero stati dietro i ritardi che hanno caratterizzato la vicenda, tornata a galla da circa una settimana dopo l’appello fatto da Olesya Rostova nel suo programma tv. “Voglio scusarmi con i genitori di Denise per quello che è successo. Non avevamo idea che il caso di Olesya potesse ritrovarsi al centro di tanta attenzione in tutta Italia”, ha detto nel video postato sia sul proprio profilo che su quello della Rostova. “Si è presentata al nostro programma in cerca di sua madre, dicendo che si trovava da qualche parte in Russia e Ucraina. Dopo la prima trasmissione abbiamo ricevuto molte chiamate dai nostri telespettatori, anche da regioni remote del nostro paese”. Più di una famiglia in questi giorni si era rivolta alla trasmissione credendo che la ragazza fosse una loro familiare scomparsa. “Aspettavamo risultati dei test del Dna e il ritorno di Olesya a Mosca per continuare le ricerche. Non avevamo il diritto di divulgare informazioni riservate senza il suo permesso”, continua Borisov.

Il presentatore del talk show ha precisato che non era loro intenzione ferire i sentimenti di nessuno e che per quelle famiglie era importante conoscere la verità così come per Piera Maggio.