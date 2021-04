Elisabetta Gregoraci, splendido annuncio a sorpresa dell’ex concorrente del GF Vip: accadrà nei prossimi giorni.

È stata una delle protagoniste assolute del GF Vip 5 e, grazie l’esperienza nella casa più spiata della tv, ha conquistato il cuore di numerosissimi fan. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, alla sua prima esperienza in un reality show. Un’esperienza bellissima, quella della showgirl calabrese nella casa, in cui si è fatta conoscere a 360 gradi, mostrando lati di sé inediti per il pubblico. Pubblico che, anche dopo il reality, continua a seguire e sostenere Elisabetta quotidianamente. Soprattutto attraverso i social, dove la conduttrice condivide foto e video delle sue giornate. E, proprio su Instagram, poco fa, la Gregoraci ha dato una splendida notizia ai suoi followers. Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Elisabetta Gregoraci, splendido annuncio sui social: dopo t-shirt e cappellini, arrivano le felpe

Dopo le t-shirt e i cappellini, arrivano anche le felpe! Poco fa, attraverso il suo canale Instagram, Elisabetta Gregoraci ha annunciato l’uscita della sua nuova capsule, caratterizzata dalla scritta “Mi dissocio“: si tratta di una frase pronunciata dal figlio Nathan Falco durante una diretta e diventata un ‘tormentone’ tra i fan della Gregoraci. Come per i cappellini e le t-shirt con le altre frase iconiche della Gregoraci al GF Vip (Latte e Biscotti e Ma cosa ne sssai?), anche questa collezione è realizzata in collaborazione con 3rebound. Oltre alle felpe, saranno disponibili cappellini e t-shirt, in vari colori. A quando l’uscita? Manca davvero poco: potrete procedere con i vostri acquisti a partire dalle ore 18.00 di venerdì 9 aprile. Ecco uno screen della storia pubblicata da Elisabetta sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Un regalo bellissimo per i tantissimi fan della conduttrice, che in pochissimo tempo hanno reso sold out molti degli articoli delle collezioni precedenti. Accadrà lo stesso con la nuova capsule Mi dissocio? Se volete acquistare anche voi, non dimenticate ora e data: venerdì alle ore 18.00. Buono shopping!