Ettore Bassi è un attore famosissimo ed apprezzatissimo, ma eravate a conoscenza di questo retroscena incredibile? Non tutti lo sanno.

È uno dei protagonisti indiscussi di ‘Svegliati amore mio’, Ettore Bassi. Al fianco di Sabrina Ferilli, Francesco Arca ed un cast davvero fenomenale, l’attore pugliese ha incantato tutti per la strepitosa e perfetta interpretazione. Cosa sappiamo, però, su di lui? Al di là della sua immensa carriera da attore e personaggio televisivo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del lavoro svolto poco prima di cavalcare l’onda del successo. Adesso, invece, siete curiosi di conoscere qualche cosa sul percorso scolastico? Ebbene: c’è un retroscena davvero incredibile. Si, avete letto proprio bene: leggendo con cura ed attenzione la sua biografia, abbiamo rintracciato un retroscena del tutto inedito. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo!

Ettore Bassi, non tutti conoscono questo retroscena: lo sapevate?

Attualmente è sul piccolo schermo con ‘Svegliati amore mio’, ma Ettore Bassi ha una carriera davvero da invidiare. Protagonista indiscusso di diverse serie televisive di successo, ma anche di programmi, il buon pugliese è riuscito a costruirsi un curriculum davvero incredibile. E, diciamoci la verità, ammirando ed apprezzando la sua bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Sapete che, però, da giovanissimo, il buon Bassi aveva un’altra passione? Si, avete letto proprio bene. Stando a quando si apprende dal web, sembrerebbe che, ancora prima di iniziare a lavorare come animatore turistico, Ettore abbia studiato per perseguire la sua passione. Di che cosa stiamo parlando esattamente? La risposta è piuttosto semplice. Da quanto si legge, sembrerebbe che Ettore Bassi sia stato da sempre appassionato di magia e di giochi di prestigio. E che proprio per questo motivo, prima ancora di muovere i primi passi nel mondo del lavoro, abbia studiato proprio per diventare un prestigiatore. Insomma, un retroscena davvero incredibile, c’è da ammetterlo. E di cui, senza alcun dubbio, non tutti ne erano a conoscenza.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere?