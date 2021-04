Nel corso della loro recente intervista a Verissimo, Ettore Bassi ha raccontato un retroscena inedito su Sabrina Ferilli: le sue parole.

Proprio questa sera, Mercoledì 7 Aprile, andrà in onda il finale di ‘Svegliati amore mio’. Incentrata sulla storia di Nanà, la serie televisiva si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, un successo indescrivibile. Con protagonisti indiscussi Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e tantissimi altri attori incredibili, la fiction ha saputo catturare l’attenzione di tutto il pubblico italiano, registrando degli ascolti più che assurdi. Come andrà a finire? Al momento, non lo sappiamo, ovviamente. Quello che, però, possiamo affermarvi con certezza è un retroscena davvero inedito che Ettore Bassi, nel corso della sua intervista a Verissimo, ha svelato su Sabrina Ferilli. Siete proprio curiosi di sapere di che cosa stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

Sabrina Ferilli, Ettore Bassi racconta un retroscena inedito: succede dietro le quinte

Proprio nel corso della loro recentissima intervista a Verissimo, Ettore Bassi non ha assolutamente fare a meno di svelare un retroscena davvero inedito su Sabrina Ferilli. Alla domanda di Silvia Toffanin sul capire com’era l’attrice romana dietro le quinte, l’attore non ha affatto battuto ciglio. Ed ha raccontato un aneddoto davvero incredibile della bella Ferilli. ‘È bella fumantina’, dice Ettore alla padrona di casa. Ecco, ma che cosa intende esattamente? La risposta è davvero semplice. E a spiegarla è stata proprio la diretta interessata. Da quanto si apprende dalle parole della Ferilli, sembrerebbe che l’attrice, dietro le quinte, sia ‘fumantina’ quando inizia a notare che c’è qualcosa che non va come andare. ‘Lo sono quando si perde tempo e quando non c’è la giusta concentrazione che serve a noi’, ha iniziato a dire la Ferilli a Silvia Toffanin. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! Sembrerebbe, inoltre, che per l’attrice sia davvero un problema girare scene durante periodi di freddo con dei vestiti davvero leggeri. ‘Su questo argomenti, ci sono stati dei momenti drammatici’, dice Ettore Bassi in merito.

Avreste mai immaginato questo lato ‘inedito’ di Sabrina Ferilli?