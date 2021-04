Tra i comici protagonisti di LOL, Chi ride è fuori, anche l’italo americano Frank Matano: sapete come si sono conosciuti i suoi genitori?

Un successo incredibile quello di LOL: chi ride è fuori, programma in onda su Prime Video e condotto da Mara Maionchi e Fedez. Per sei ore consecutive ognuno dei dieci comici in gioco deve riuscire a non ridere alle gag degli altri. Insieme a Michela Giraud, Angela Pintus, Katia Follesa, Luca Ravenna, Lillo, Ciro Priello, Fru, Caterina Guzzanti ed Elio c’è anche Frank Matano, famosissimo Youtuber che, grazie al suo talento, è riuscito ad arrivare dal web alla tv e perfino al cinema. Il primo programma a cui ha partecipato è stato Le Iene, nel 2009. Attualmente è fidanzato con Ylenia Azzurretti, casertana nata nel 1989. Come è facile intuire dal nome e cognome, il bravo comico ha origini italo americane. In un’intervista a Vanity Fair, raccontò come si sono conosciuti i suoi genitori. Scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Frank Matano, madre americana e padre italiano: come si conobbero

Frank è nato a Carinola, in provincia di Caserta, e lì è rimasto fino ai 15 anni. Essendo sua madre americana (figlia di emigrati italiani), insieme alla famiglia si trasferì nella provincia americana, vicino Providence, Rhode Island, dove visse dai 15 ai 17 anni. Poi tornò in Italia, ma ovviamente nel suo accento è facile ravvisare una certa contaminazione linguistica. In Italia si iscrisse anche all’università, precisamente alla Facoltà di Lingue, ma non diede nessun esame. Avendo scoperto Youtube in America, cominciò a pubblicare sul web i video degli scherzi telefonici che lo hanno reso famoso. Ma come si sono incontrati i suoi genitori? Lo ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair: “Mamma venne a Carinola con i miei nonni e le sorelle a trovare dei parenti, mio padre sentì dell’arrivo di queste ragazze americane e si buttò a pesce”. Dovette nascere un grandissimo amore evidentemente, tanto che sua madre decise di restare in Italia. I suoi quindi si sposarono e misero al mondo tre figli: Frank, Alfredo e Lucia.

E voi, conoscevate questo retroscena sull’incontro dei genitori di Frank Matano?