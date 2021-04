Torna questa sera, 7 aprile, il simpaticissimo e originale show “Games of Games” condotto da Simona Ventura: gli ospiti della puntata, chi saranno i celebri concorrenti

La nuova puntata dell’originale e innovativo show condotto da Simona Ventura andrà in onda questa sera. Dopo il debutto esplosivo della scorsa settimana, il format ha conquistato il pubblico regalando momenti di grande divertimento e spensieratezza. Questo grazie alle sfide nelle quali gli ospiti vip si cimentano per ottenere la vittoria finale: giochi incredibili e geniali, oltre che spassosi! Il secondo appuntamento di “Games of Games” è per oggi, 7 Aprile, in prima serata su Rai 2: quali saranno le celebrità che prenderanno parte al format nelle vesti di concorrenti? Se nella scorda puntata abbiamo visto volti straordinari, come Max Giusti, Elettra Lamborghini e Raffaella Fico, quelli di questa sera non saranno da meno! Per scoprire di chi parliamo non vi resta che seguirci nelle prossime righe!

“Games of Games”, stasera 7 Aprile: i concorrenti

Simona Ventura è tornata in prima serata al timone del nuovo format più esplosiva che mai e la sua energia incredibile ha conquistato i telespettatori fin dalla primissima puntata della scorsa settimana. Il pubblico è in trepidante attesa del secondo appuntamento, in onda questa sera 7 Aprile, in prima serata su Rai 2. Gli ospiti di questa puntata sono, ovviamente, personaggi amatissimi e di spicco del panorama artistico e del mondo dello spettacolo. A divertirsi e impegnarsi nei giochi e nelle sfide di “Games of Games” vedremo un gruppo davvero incredibile. Di chi si tratta? Iniziamo con la bellissima Juliana Moreira e con la splendida Sara Croce. Ancora, a “Games of Games” vedremo Omar Fantini e lo sportivo Amaurys Perez. Infine, parteciperanno al programma anche i “The Show”. Di certo, anche questa sera, i concorrenti regaleranno momenti di grande divertimento e Simona Ventura sarà una splendida padrona di casa.

E voi, seguirete l’innovativo e originale programma di Simona Ventura? Non resta che attendere la messa in onda di questa sera!