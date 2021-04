Avete mai visto il papà della bellissima Juliana Moreira? Sui social, spuntano gli scatti inediti: che somiglianza impressionante!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Juliana Moreira. Giunta in Italia diverso tempo fa, la bellissima brasiliana è riuscita a conquistare, in un vero e proprio batter baleno, le simpatie di tutti. Sarà per la sua immensa bellezza, ma anche per la sua incredibile simpatia, fatto sta che la moglie di Edoardo Stoppa riscuote un successo davvero assoluto. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei e sulla sua famiglia? Come dicevamo precedentemente, in Italia si è trasferita davvero giovanissima. Cosa sappiamo, però, sulla sua famiglia? In particolare, avete mai visto il suo papà? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto inedito proprio in sua compagnia. Siete curiosi anche voi di ‘conoscerlo’, seppure virtualmente? State tranquilli, ci pensiamo noi ad accontentarvi. Vi anticipiamo, però: padre e figlia sono due vere e proprie gocce d’acqua. Scopriamo di che cosa parliamo esattamente!

Juliana Moreira, avete mai visto il suo papà? Che somiglianza!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Juliana Moreira non perde mai occasione di poter interagire con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche settimana fa. Quando, in occasione della Festa del papà, la bellissima brasiliana non ha affatto potuto fare a meno di rivolgere un dolce pensiero ai suoi papà della vita. Stiamo parlando, in particolare, di suo padre Mario. Ed, ovviamente, anche di suo marito, padre dei suoi due figli. È proprio in questa occasione che la Moreira ha voluto spendere delle parole davvero dolcissime per i suoi ‘supereroi’. Ecco, la domanda che vi poniamo adesso è: voi avete mai visto il papà di Juliana Moreira? Tranquilli, ci pensiamo noi a farlo! Proprio sul suo canale Instagram ufficiale, la brasiliana ha condiviso uno scatto proprio in sua compagnia.

Eccoli qui: Juliana Moreira e il suo papà. Le informazioni che abbiamo su di lui, purtroppo, sono davvero pochissime. Sembrerebbe che si chiami Mario e, da quanto trapelato dal suo profilo Instagram, sembrerebbe essere nato nel 1947. Più di questo, però, non sappiamo! Avete notato anche voi la somiglianza tra i due? Sono due gocce d’acqua, vero?