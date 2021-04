Juliana Moreira in uno scatto del passato: come non notare la sua immensa bellezza che continua ad abbracciarla.

Modella e showgirl, Juliana Moreira ci ha letteralmente conquistati con la sua simpatia, e quella sua risata che, ogni volta, ha abbracciato l’atmosfera. Il suo debutto avviene in Brasile, ma arrivata in Italia, nel 2005, ha continuato con la sua carriera da modella. Ha esordito nella televisione italiana, su canale 5, nel programma di Antonio Ricci, Cultura Moderna. Qui, ci ha avvolto con il suo forte umorismo, insieme al conduttore, Teo Mammucari. In questi anni, ha anche condotto Paperissima, insieme al Gabibbo. Oggi, Juliana è bellissima, ma ricordate com’era qualche anno fa? Lo scatto social è meraviglioso!

Juliana Moreira, spunta uno scatto di qualche anno fa: bellezza senza tempo!

Impossibile non amarla, con la sua incredibile e spumeggiante simpatia Juliana Moreira ha, sempre, incantato i telespettatori. La sua risata è stata il perno di tantissime trasmissioni, in cui è stata presente. Il suo esordio in Italia risale al 2006, quando entra a far parte della trasmissione Cultura Moderna, ma il suo percorso lavorativo non si è arrestato qui, e in tutti questi anni, la bella showgirl si è data molto da fare. E’ Sposata con Edoardo Stoppa, con il quale ha avuto due figli, e sono davvero una coppia bellissima, bisogna ammetterlo. Juliana è di una bellezza particolare, lo è sempre stata. Ma ricordate com’era qualche anno fa? Su instagram, sul suo profilo social, andando a curiosare, è spuntata una foto del passato: “Quanto ero piccola”, ha scritto in didascalia la donna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)



Sembrerebbe che la bella Moreira non sia affatto cambiata, è sempre la stessa, nonostante lei faccia capire che si tratti di una foto di qualche anno fa.

Juliana Moreira possiede una bellezza difficile da esprimere a parole. Semplice, elegante e particolare: è un vero spettacolo della natura!