L’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli contro Roberto Ciufoli nel fuorionda della settima diretta: cosa non è stato mostrato dalle telecamere.

La settima puntata de L’Isola dei Famosi, come raccontato anche in diversi nostri articoli, è stata, come al solito, davvero imperdibile. Non soltanto perché, come annunciato diversi giorni prima, abbiamo assistito all’ingresso di ben due nuove naufraghe, ma anche perché gli equilibri tra tutti i concorrenti inizia a vacillare. È trascorso poco meno di un mese quando tutti i naufraghi sono arrivati in Honduras. E, soprattutto, è trascorso poco meno di un mese da quando, purtroppo, non mangiano come si deve. È più che normale, quindi, che basta davvero poco per scatenare uno ‘scontro’ o un litigio. Ne è prova, ad esempio, quello che è successo nel fuorionda tra Roberto Ciufoli ed Andrea Cerioli. Proprio nel corso del daytime di ieri, Martedì 6 Aprile, Canale 5 ha mandato in onda tutto ciò che in diretta non è stato mandato mostrato al pubblico italiano. Cos’è esattamente successo tra i due naufraghi? Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che sembrerebbe che Andrea, dopo aver ‘battuto’ Elisa Isoardi al televoto, ci sia rimasto particolarmente male per la nomination del leader Roberto. Scopriamo insieme i dettagli.

L’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ‘contro’ Roberto Ciufoli nel fuorionda: cos’è successo

Lunedì 13 Aprile, scopriremo chi tra Drusilla Gucci ed Andrea Cerioli dovrà abbandonare per sempre la Palapa. E raggiungere Vera Gemma, Elisa Isoardi e Miryea Stabile a ‘Playa Esperenza’. Se da una parte, però, la giovanissima Drusilla sembrerebbe non essere rimasta affatto colpita dalla nomination, dall’altra c’è Andrea che, invece, c’è rimasto particolarmente male. Nominato dal leader, Roberto Ciufoli, l’ex tronista di Uomini e Donne sin dal primo momento ha espresso la sua disapprovazione. ‘Nomino Andrea perché, secondo me, dovrebbe darsi più da fare’, dice il comico in diretta, giustificando il suo voto. Immediata è stata la reazione del bel Cerioli che, nel fuorionda a L’Isola dei Famosi, ha detto: ‘Di solito si nomina una persona che ti sta sul c**o’. Continuando, poi, a dire: ‘Sono quelle nomination che ti nominano perché sei forte. Avrei preferito che mi dicessi che non ti piaccio’. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe proprio che Andrea sia rimasto particolarmente male dalle parole di Roberto. Anche perché, come sottolineato dal diretto interessato: ‘Non faccio niente di più e niente di meno rispetto a quello che fanno gli altri’.

Cosa succederà adesso, quindi? Andrea e Roberto riusciranno a chiarirsi? E, soprattutto, l’ex tronista di Uomini e Donne riuscirà a ‘vincere’ questa nuova nomination?