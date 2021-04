In Germania si pensa ad un lockdown: la portavoce di Angela Merkel, Ulrike Demmer, ha annunciato le ultime notizie riguardo l’emergenza Coronavirus.

Il Coronavirus continua ad essere protagonista della vita di tutti i cittadini italiani e del mondo. I dati di ieri, martedì 6 aprile, in Italia hanno registrato 7767 casi positivi al Covid-19 e 421 morti. I ricoverati, si legge, sono 33’080 di cui 3743 in terapia intensiva. Su 70’614 tamponi molecolari e 42’348 test rapidi, la percentuale di positivi è stata del 10,3 per cento. In attesa che l’intera popolazione si vaccini, l’Italia si ritrova divisa per zone, tra rosse ed arancioni. In Germania la situazione risulta particolarmente critica: la portavoce di Angela Merkel, in conferenza stampa a Berlino, non ha dato notizie confortanti ai cittadini tedeschi. La Germania sta pensando di mettere in pratica un nuovo lockdown. Ecco le parole della donna.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Coronavirus, ipotesi lockdown in Germania: “Troppi in terapia intensiva”, parla Demmer

La portavoce di Angela Merkel, Ulrike Demmer, in conferenza stampa a Berlino ha dato le ultime riguardo l’emergenza sanitaria. La donna ha annunciato che il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid cresce troppo velocemente in Germania. “Il numero dei pazienti ricoverati nelle terapia intensive per Covid cresce troppo velocemente. Un lockdown breve sarebbe auspicabile” sono le parole di Demmer. Ha aggiunto che il sistema sanitario sta rischiando di finire nuovamente sotto pressione: “Ieri il ministro della Sanità ha spiegato che il numero dei pazienti in terapia intensiva è aumentato del 5% in un giorno. Questo mostra che il sistema sanitario rischia di finire sotto pressione“. Ci sono colloqui in corso sulle nuove misure restrittive da attuare in Germania. La notizia e le parole sono de l’ANSA.

Si legge su Adnkronos che oggi, mercoledì 7 aprile 2021, in Germania sono stati registrati 9677 nuovi contagi di Coronavirus. 298 sono i decessi causa Covid, ed il numero dei positivi da inizio pandemia sale così a 2.910.445. I numeri spaventano il governo tedesco.