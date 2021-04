Lol, Chi ride è fuori torna giovedì 8 aprile: a che ora escono i nuovi episodi dello show di Amazon Prime Video?

Ormai non si parla d’altro e tutti stanno contando le ore per vedere i nuovi episodi. Di cosa parliamo? Di Lol Chi ride è fuori, la nuova trasmissione trasmessa di Amazon Prime Video: un vero e proprio regalo di Pasqua per i telespettatori. Si tratta di un format del tutto nuovo, dove le risate sono assicurate, ma solo per il pubblico. Proprio così, perché lo scopo dei concorrenti è proprio quello di non ridere. Dieci famosissimi comici sono stati rinchiusi in una stanza per 6 ore consecutive, durante le quali è vietato ridere, ma anche sorridere sotto i baffi. Chi lo fa viene ammonito per la prima volta, eliminato dal gioco in caso di seconda risata. Le scene che sono nate nella stanza sono super divertenti: il web è pieno di meme con protagonisti Angelo Pintus, Elio, Frank Matano e il resto dei comici dello show. Che tornerà domani, giovedì 8 aprile, con le ultime due puntate. A che ora saranno disponibili? Ecco cosa sappiamo.

A che ora escono i due nuovi episodi di Lol Chi ride è fuori? Ecco cosa sappiamo

Manca poco alla messa in onda degli ultimi due episodi di Lol, il programma che sta facendo impazzire tutti. Domani 8 aprile Amazon Prime renderà disponibili le puntate finali della trasmissione condotta da Fedez e Mara Maionchi. Ma tutti si stanno chiedendo: a che ora saranno visibili? In tantissimi stanno ponendo questa domanda anche sui social ufficiali di Prime Video, ma, per il momento, l’orario sembra non essere ancora noto. Ecco cosa hanno risposto ad un utente attraverso l’account ufficiale:

Proprio così, l’orario non è ancora noto, ma probabilmente le puntata saranno disponibili nel corso della giornata. Non ci resta che pazientare un altro po’ e prepararci a ridere a crepapelle! Secondo voi chi sarà il vincitore di questa prima edizione?