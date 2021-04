Chi è Michela Giraud, presente nel cast di Lol: Chi ride è fuori, il nuovo programma che sta conquistando tutti.

Approdato sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video il 1 aprile «Lol: Chi ride è fuori» è il nuovo comedy show. La sfida che vede protagonisti dieci comici ha mandato letteralmente in visibilio il pubblico, tanto che da giorni non si fa che parlare d’altro. A giudicare la gara e a condurre il programma troviamo Fedez insieme Mara Maionchi I social sono impazziti, con video, meme, tweet a più non posso, con ironici commenti che hanno reso alta l’attenzione verso questo nuovo format. Il funzionamento del programma è già esplicito dal titolo, infatti, i dieci comici sono messi in una stanza, e il primo che ride è fuori dal gioco. I concorrenti devono cercare di far cadere gli avversari, un ‘tutti contro tutti’, in cui non devono mancare gag, improvvisazioni, battute esilaranti. Questo il cast completo: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Ebbene, soffermando la nostra attenzione su Michela Giraud, scopriamo qualcosa in più sulla concorrente in gioco.

Lol: Chi ride è fuori, chi è Michela Giraud: età, carriera, vita privata e dove l’abbiamo vista

Approdata anche lei nel cast del nuovo show che sta facendo impazzire i telespettatori, ovvero ‘Lol: Chi ride è fuori‘, Michela Giraud ha già conquistato il pubblico. Attrice e comica italiana, classe 1987, ha conseguito dapprima la laurea triennale in studi storico-artistici nel 2010 e poi la laurea specialistica in storia dell’arte moderna nel 2013, e prende successivamente il diploma di attrice. L’abbiamo vista in televisione, quando è entrata nel cast di Colorado nel 2015, ma non si è fermata qui. Il suo talento l’ha portata a toccare grandi traguardi, infatti, è entrata a far parte del cast di CCN – Comedy Central News, su Comedy Central.

Nel 2016, la Giraud ha fatto parte del cast del film I babysitter di Francesco Mandelli; attiva anche sul web, grazie ad una serie di video pubblicati da Educazione Cinica, di cui è protagonista. Michela ha, a quanto pare, una carriera pienissima. Sulla sua vita sentimentale, è sempre stata molto riservata, e poco ha fatto trapelare di sè. Ma sui suoi social compare insieme al fidanzato Riccardo Cotumaccio, uno speaker radiofonico. Insieme sono avvezzi a mostrarsi in scatti davvero bellissimi.