Grande attesa per la seconda stagione di Mare Fuori: Ciro è vivo? Solo adesso abbiamo finalmente saputo la verità

Mare fuori è una serie televisiva diretta da Carmine Elia e trasmessa dal 23 settembre al 28 ottobre 2020 su Rai 2. La serie tv ha avuto un discreto successo e i diritti dello sceneggiato sono stati venduti in Francia, Germania, Scandinavia e Spagna. In un’intervista, Roberta Sessa, produttore della fiction, ha confermato l’avvio della scrittura di una seconda stagione. I fan della serie tv diretta da Carmine Elia non vedono l’ora di seguire le avventure dei ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli.

Mare Fuori, anticipazioni seconda stagione: Ciro è vivo?

Nella prima stagione di Mare fuori abbiamo seguito le vicende dei ragazzi reclusi nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli. Tra i protagonisti della serie tv figura Ciro Ricci, personaggio interpretato da Giacomo Giorgio. Ciro è ‘colui che comanda’ nell’Istituto, sia per ‘anzianità di servizio’, sia perchè appartenente ad un potente clan, sia soprattutto perchè ha ucciso il suo migliore amico a sangue freddo. Tutti lo temono, ma nell’ultima puntata della serie tv Filippo e Carmine l’hanno affrontato. Ciro, infatti, voleva portare a compimento l’ordine ricevuto dall’esterno, ovvero uccidere Carmine, reo di aver ammazzato a sua volta il figlio di un boss alleato del padre di Ciro. Durante la colluttazione tra i due giovani, Filippo ha estratto un fendente ed ha accoltellato a morte Ciro.

Riguardo alla sua morte, però, ci sono molti dubbi. Siccome Ciro è – paradossalmente – un personaggio molto amato, molti sperano che nella seconda stagione possa vivere. Qualcuno infatti presume che non sia morto. Noi oggi siamo in grado di svelarvi la verità. Secondo fonti vicine alla produzione, infatti, abbiamo appreso che Ciro sarebbe morto, ma il suo personaggio potrebbe continuare ad esistere nella seconda stagione della serie tv. Le riprese, infatti, sono in fase di lavorazione e pare che nel cast figuri ancora Giacomo Giorgio. L’attore potrebbe vestire nuovamente i panni di Ciro e ‘tornare a vivere’ attraverso alcuni flashback.