Omar Fantini è uno dei più grandi comici e conduttori della televisione italiana, ma chi è esattamente? Scopriamo quello che occorre sapere.

Questa sera, Mercoledì 7 Aprile, andrà in onda la seconda puntata di ‘Games of Games’. Ricca di ospiti davvero incredibili, Simona Ventura sarà al timone di un appuntamento davvero fenomenale. Tra coloro che si destreggeranno tra simpaticissime prove ed incredibili giochi ci sarà anche Omar Fantini, volto noto ed amato della televisione italiana. In attesa, però, di scoprire cosa succederà nel corso di questa seconda puntata, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? Appurato che Omar Fantini è uno dei più grandi comici e conduttori televisivi di sempre, cosa sappiamo esattamente? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Di seguito, infatti, vi riporteremo tutto ciò che occorre sapere. A partire, quindi, dalla sua età e carriera. Fino a vita privata e canale Instagram. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Procediamo con ordine.

Omar Fantini, chi è: età, Instagram, carriera e passioni

Classe ’73, il simpaticissimo Omar Fantini capisce davvero da giovanissimo che la sua più grande passione è proprio la recitazione. E così, dopo essersi iscritto ad un primo corso di teatro, consegue il diploma presso il Teatro Prova di Bergamo, sua città natale. E l’Acting Center di Milano. Da quel momento, la sua carriera inizia a prendere forma. Dopo essere stato al capo di diversi spettacoli di cabaret, intorno agli anni 2000, il simpaticissimo Omar fa il suo debutto sul piccolo schermo. Grazie alla straordinarietà dei suoi personaggi, a partire da Nonno Anselmo fino ad Apatia, il buon Fantini ottiene un successo davvero clamoroso. L’abbiamo apprezzato, ad esempio, nelle vesti di comico a ‘Colorodo Cafè’, ma l’abbiamo letteralmente amato nei panni di conduttore. Dapprima con Melissa Satta e Melita Toniolo ed in seguito con Gianluca Fubelli, il simpaticissimo Fantini si è costruito una carriera niente male. Ha un canale Instagram? Assolutamente si! Attivissimo e seguitissimo sui social, Omar non perde mai occasione di interagire e far divertire il suo pubblico social. Le ‘sorprese’ non sono affatto terminate qui. Sembrerebbe che, oltre alla recitazione, il buon Fantini abbia anche un’altra passione: la musica!

È sposato?

Cosa sappiamo della sua vita privata? Da quanto si apprende, sembrerebbe che Omar Fantini sia felicemente sposato con Francesca. E che sia padre di due ben due figli. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 2013. E, da quel momento, non si sono mai lasciati. Pensate, la loro storia ha qualcosa davvero di straordinario. Sapete da quanto tempo sono una coppia? Da quando avevano 16 anni!

Insomma, questo è proprio il classico amore che capita una sola volta nella vita. Siete d’accordo?