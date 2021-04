Omar Fantini, ricordate dove abbiamo visto? E’ stato presente in diverse trasmissioni, impossibile dimenticare.

E’ sicuramente uno dei più amati ed apprezzati comici della televisione italiana, Omar Fantini, non ha fatto altro che sorprenderci. Questa sera, mercoledì 7 aprile, sarà presente, insieme ad altri amati personaggi del mondo dello spettacolo, nella seconda puntata del game show, Game of Games, condotto da Simona Ventura. Classe 1973, ha iniziato creando diversi spettacoli di cabaret, e la sua prima apparizione in tv è stata su Odeon Tv. In seguito, inizia a costruire un grande bagaglio lavorativo, ed oggi è conosciutissimo. Sono molti i programmi che hanno visto la sua presenza, ricordate esattamente dove l’abbiamo visto?

Omar Fantini, dove l’abbiamo visto in questi anni? Non immaginereste mai

Tra i concorrenti che faranno parte della seconda puntata di Game of Games, c’è anche Omar Fantini, comico e conduttore televisivo, che in questi anni ha manifestato la sua piena simpatia e il suo forte talento in diverse trasmissioni. Ma vi chiediamo, ricordate esattamente dove l’abbiamo visto? La sua prima apparizione in TV è stata su Odeon TV, ma ha trovato la popolarità grazie soprattutto ai programmi, Ciro presenta Visitors e Colorado, e lo ricorderemo certamente a Zelig. Partecipa anche ad altri programmi di MTV, come Stasera niente MTV, come spalla di Ambra Angiolini. Insieme a Melissa Satta, è stato presente in una sitcom intitolata Amici @ Letto. Ha condotto la trasmissione House of Gag in onda su Cielo e TV8, insieme a Gianluca Fubelli.

A quanto pare, il comico è stato al timone di diverse trasmissioni, che l’hanno portato al successo. Oggi la sua notorietà è immensa, tanto da essere amato e apprezzato. Come abbiamo espresso, proprio fra poche ore, esattamente in questo mercoledì 7 aprile, ci sorprenderà in veste di concorrente nella seconda puntata di Game of Games, affiancato da persone non conosciute nel mondo dello spettacolo, e da altri amatissimi vip.