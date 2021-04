Paolo Ruffini è stato impegnato con Diana Del Bufalo per tantissimo tempo, ma sapete chi è la sua ex moglie? Anche lei è un’attrice.

Sarà uno dei protagonisti indiscussi di questo Mercoledì sera italiano, Paolo Ruffini. In compagnia di Lillo, Violante Placido e tantissimi altri attori straordinari, il simpaticissimo fiorentino farà compagnia il pubblico con il film ‘Modalità aereo’. In attesa di scoprire le incredibili avventure di Diego Gardini, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sull’attore che lo interpreta? Sappiamo benissimo che la carriera di Paolo Ruffini è iniziata tantissimi anni fa. Quando, dopo aver preso parte a diversi spot pubblicitari ed aver lavorato come animatore in diversi villaggi turistici, inizia a muovere i primi passi nel mondo della televisione come conduttore di MTV. E, dopo tre anni dal suo debutto in questa rete, approda sui canali Rai in compagnia di Lillo e Marco Giusti. L’esordio, invece, sul grande schermo arriverà qualche anno più tardi. Ed, esattamente, nel 2005. Quando prende parte a Natale a Miami. E l’anno successivo a Natale a New York. Da quel momento, la carriera del buon Ruffini è tutta in ascesa. Tanto da diventare attualmente uno dei conduttori, attori e comici più amati ed apprezzati. Cosa sappiamo della sua vita privata, però? Scopriamo insieme chi è la sua ex moglie.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Paolo Ruffini, sapete chi è l’ex moglie? Anche lei è un’attrice

Cosa sappiamo della vita privata di Paolo Ruffini? Sappiamo benissimo che, dal 2015 al 2019, è stato sentimentalmente impegnato con Diana Del Bufalo, ex cantante di Amici e famosissima attrice. Sapete che, però, prima di lei il simpaticissimo attore fiorentino si è sposato? Si, avete letto proprio bene: Paolo Ruffini ha un’ex moglie. In tantissimi, senza alcun dubbio, ricorderanno il ‘crudele’ scherzo che, con l’aiuto di Frank Matano e Le Iene, la donna fece ai danni di suo marito. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? E, soprattutto, come si sono conosciuti? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il loro primo incontro sia avvenuto nel 2007 durante una festa a Livorno. E che non sia stato affatto idilliaco. Da quel momento, però, sembrerebbe che i due abbiano deciso dapprima di andare a convivere. Ed, in seguito, di convolare a nozze. Ma che, per motivi di privacy, l’abbiano deciso di tenerlo ‘nascosto’. Qualche anno dopo il loro matrimonio, ed esattamente nel 2013, i due decidono di separarsi, ma di continuare ad avere degli ottimi rapporti. Chi è, però, l’ex moglie di Paolo Ruffini? Ecco. Lei si chiama Claudia Campolongo. Ed anche lei, così come il suo ex marito, è una famosissima attrice. Non soltanto l’abbiamo vista recitare, infatti, in ‘Fuga di Cervelli, ‘Tutto molto bene’ e tantissimi altri film, ma è stata anche la protagonista indiscussa di diversi spettacoli teatrali.

È davvero bellissima Claudia Campolongo, vero?