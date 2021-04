Paolo Ruffini, avete mai visto i suoi genitori? Sul suo canale Instagram, è spuntato uno scatto: quel dettaglio ‘impressionante’ non sfugge.

Mancano pochissime ore fa e, in concomitanza con la seconda puntata di ‘Games of Games’ assisteremo alla messa in onda di ‘Modalità aereo’. In compagnia di Violante Placido, Lillo e tantissimi altri attori fantastici, il buon Paolo Ruffini sarà il protagonista indiscusso del Mercoledì sera italiano. Cosa sappiamo, però, su di lui? Tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è ricco di incredibili successi, avete mai visto i suoi genitori? Qualche ora fa, vi abbiamo parlato della sua ex moglie. Adesso, però, siete curiosi di conoscere la mamma e il papà di Paolo? Spulciando con attenzione il profilo Instagram ufficiale dell’attore fiorentino, siamo riusciti a rintracciare un vero e proprio scatto inedito. Siete curiosi anche voi di vederlo? Vi accontentiamo immediatamente!

Paolo Ruffini, chi sono i suoi genitori? Lo scatto sui social: che somiglianza!

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, diverso tempo fa, Paolo Ruffini ha condiviso anche una foto dei suoi genitori. A questo punto, la domanda sorge spontanea: voi li avete mai visti? Al di là dell’aspetto professionale e lavorativo, che è noto a tutti, siete curiosi di vedere anche voi ‘molto più da vicino’, la mamma e il papà del simpaticissimo comico fiorentino? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Poco meno di un anno fa, infatti, il buon Ruffini ha voluto mostrarli al suo pubblico social. E testimoniare, quindi, l’enorme affatto e legame che li lega. Siete pronti a vederli anche voi? Ci pensiamo noi a mostrarveli, state tranquilli. Prima di farlo, però, vi anticipiamo: c’è un dettaglio che non è assolutamente passato inosservato. E che, soprattutto, è stato prontamente notato.

Eccoli qui, la mamma e il papà di Paolo Ruffini. Una coppia davvero formidabile, vero? Ebbene: ma voi avete notato quel dettaglio ‘impressionante’. Senza alcun dubbio, si! Gli occhi del papà di Paolo e quelli dello stesso sono praticamente identici. Insomma, la somiglianza è davvero impressionante. Siete d’accordo?