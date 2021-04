Sabrina Ferilli, incredibile novità: è successo a poche ore dal finale di Svegliati Amore Mio, la fiction in onda su Canale 5.

Questa sera, 7 aprile 2021, su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di Svegliati Amore Mio, la fiction in tre puntate di Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Protagonista della serie Sabrina Ferilli, nei panni di una mamma coraggio, Nanà Santoro, disposta a tutto pur di ottenere giustizia. La scoperta della malattia della figlia Sara, affetta da leucemia, sconvolte la vita di Nanà. Soprattutto quando la donna realizza che le polveri tossiche che hanno fatto ammalare la figlia, e molti altri bambini, provengono da un acciaieria che si trova in zona e in cui lavora da venti anni anche il marito Sergio. Quella di Nanà è una vera e propria battaglia e, questa sera, scopriremo come si concluderà. Ma, proprio a poche ore dal gran finale, Sabrina Ferilli ha fatto una splendida sorpresa ai suoi numerosi fan. Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Sabrina Ferilli, incredibile novità: splendida notizia per i fan dell’attrice romana

Ebbene si: Sabrina Ferilli è sbarcata su Instagram! Qualche ora fa, l’attrice romana ha attivato il suo profilo ufficiale sul social, facendo impazzire i numerosi fan. Ma non solo: anche tantissimi volti della tv hanno ‘celebrato’ l’evento, condividendo la notizia nelle loro stories. Da Belen Rodriguez a Mara Venier, tutti super felici della notizia. E, in pochissime ore, il profilo di Sabrina ha già raggiunto più di 90 mila followers! Ai quali, poco fa, ha augurato il buongiorno ricordando l’appuntamento di questa sera. Ecco il post:

Una valanga di likes e commenti ha invaso anche questo post, il secondo pubblicato da Sabrina su Instagram. L’ennesima conferma che l’attrice romana è uno dei personaggi più amati dal pubblico.

In attesa di seguire il gran finale di Svegliati amore mio, questa sera alle ore 21 e 45 su Canale 5, cosa aspettate a seguire la Ferilli su Instagram?