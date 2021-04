Sara Croce, la ricordate quando ha partecipato a Miss Italia? Spunta lo scatto di quel periodo: com’è cambiata negli anni!

Giovanissima e bellissima. Stiamo parlando proprio di lei: Sara Croce. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo dapprima come Madre Natura di Ciao Darwin ed, in seguito, nelle vesti di ‘bonas’ ad Avanti un Altro, la bellissima modella ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Su Instagram, infatti, la Croce decanta di un seguito davvero clamoroso. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter arricchire il suo profilo social con degli scatti davvero strepitosi. È proprio tra essi, infatti, che siamo riusciti a rintracciare una foto di qualche tempo fa. Risalente, in particolare, alla partecipazione di Sara a Miss Italia. Si, avete letto proprio bene: la giovanissima di Garlasco ha preso parte anche alla più importante manifestazione italiana. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’era? E, soprattutto, com’è cambiata in tutti questi anni? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Sara Croce a Miss Italia, ricordate com’era? Davvero incantevole

Nata a Garlasco il 4 Giugno del 1998, Sara Croce si è fatta amare ed apprezzare per la sua immensa bellezza. Tanto è vero che, seppure giovanissima, decanta di una carriera davvero impressionante. Ecco, sapete che ha preso parte anche a Miss Italia? Si, avete letto proprio bene: esattamente nel 2017, Sara Croce ha preso parte al famosissimo concorso di bellezza. Certo, non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria, è vero. Eppure, ugualmente ha saputo conquistare tutti. Ma com’è cambiata in tutti questi anni? Appurato che da quel momento sono passati circa quattro anni, siete curiosi di sapere com’era? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, abbiamo rintracciato una foto che la ritrae proprio durante quell’esperienza. E, vi assicuriamo, nonostante sia passato del tempo da quel momento, la bella Sara non è affatto cambiata. Guardare per credere!

Aveva soltanto 21 anni, Sara Croce quando ha partecipato a Miss Italia. Eppure, da come si può chiaramente vedere, ha sempre decantato di una bellezza incredibile. La stessa che, ancora oggi, fa perdere la testa a milioni di italiani.