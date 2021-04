Silvio Berlusconi ricoverato per accertamenti al San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi è stato ricoverato a distanza di poche settimane, nuovamente, al San Raffaele di Milano per accertamenti. La notizia arriva dall’ANSA.

Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano ieri pomeriggio, martedì 6 aprile 2021. La notizia la riporta il portale dell’ANSA. A distanza di poche settimane, il Leader di Forza Italia torna al San Raffaele. Si legge sul portale che dopo un controllo, il politico si è sottoposto ad ulteriori accertamenti: da casa di sua figlia Marina in Provenza ha volato in elicottero sino all’ospedale milanese. Già lo scorso 24 marzo l’ex Premier è stato ricoverato per problematiche di salute. Il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, durante l’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter comunicava le condizioni di salute di Berlusconi, senza specificare nel dettaglio le problematiche.

E secondo quanto rivela La Repubblica, domani a Siena ci sarà la sentenza del Ruby Ter in cui il Leader di Forza Italia è imputato per corruzione in atti giudiziari.