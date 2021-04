Tommaso Stanzani, splendida notizia: dove lo vedremo in tv dopo Amici

Splendida notizia per i fan di Tommaso Stanzani: ecco dove lo vedremo in tv dopo la sua eliminazione dal talent show Amici di Maria De Filippi

Tommaso Stanzani è uno degli allievi più amati della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha saputo conquistare il pubblico, oltre che con la sua arte e la sua bravura, anche con la sua simpatia. Tommaso è nato nel 2001 a Bologna ed ha iniziato a pattinare all’età di tre anni. La passione gli è stata trasmessa dai suoi genitori, entrambi pattinatori. Da adolescente, ha studiato al liceo coreutico, dove ha nutrito la sua passione per la danza e per il pattinaggio artistico. Nel 2019 si è trasferito a Genova per continuare a studiare danza presso la Experience Company di Naima Academy. Qui è diventato campione Italiano del metodo Pass. Nel 2020 ha deciso di partecipare ai casting di Amici, entrando nella scuola più famosa d’Italia attraverso una sfida. Tommaso ha poi ottenuto il pass per il serale, venendo eliminando alla terza puntata.

Tommaso Stanzani, dove lo vedremo in tv dopo Amici

Nella scorsa puntata del serale di Amici 20, il ballerino Tommaso Stanzani ha dovuto abbandonare il talent show. La sua eliminazione ha suscitato grande scalpore in studio. Tommaso era uno degli allievi più amati dal pubblico e nessuno si sarebbe aspettato la sua eliminazione. Il ballerino, però, ha dovuto vedersela con Sangiovanni ed Enula, due tra i papabili finalisti della ventesima edizione del talent show. La sua eliminazione, oltre che creare scalpore, ha anche emozionato il pubblico in studio e i telespettatori di Canale 5. Tommaso ha conquistato tutti con la sua simpatia e soprattutto con la sua umiltà. Durante la sua esperienza nella scuola più famosa d’Italia, ha affinato anche la sua bravura nelle imitazioni. Il ballerino è capace di imitare anche la De Filippi.

Dopo l’eliminazione da Amici 20, Tommaso sarà nuovamente in tv. La pagina ufficiale del programma Verissimo, infatti, ha annunciato la presenza in studio per la prossima puntata del ballerino. Tommaso si racconterà di fronte alla conduttrice Silvia Toffanin.