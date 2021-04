Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno chiarito? La rivelazione in diretta a Il Punto Z, la trasmissione condotta dal vincitore del GF Vip 5.

Sono stati due tra i protagonisti assoluti del GF Vip. Parliamo del vincitore Tommaso Zorzi e di Giulia Salemi, che nella casa più spiata della tv non hanno avuto un rapporto idilliaco. I due si conoscevano da diversi anni prima dell’avventura insieme in tv, ma nella casa non sono andati per niente d’accordo. A tal punto che, al termine del reality, tra i due ex concorrenti il muro di freddezza è cresciuto sempre di più. Ma come è la situazione attuale? A rivelarlo è stato proprio Tommaso Zorzi, nella prima puntata della sua trasmissione Il Punto Z, trasmessa su Mediaset Play. In studio, come prima ospite, c’è stata proprio Giulia Salemi. Ecco cosa è emerso sul loro rapporto attuale.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno chiarito dopo il GF Vip? Cosa ha rivelato il conduttore a Il Punto Z

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno chiarito dopo il GF Vip? La risposta è no, ma molto probabilmente la pace arriverà presto. Nel corso della prima puntata de Il Punto Z, Tommaso ha rivelato di avere intenzione di telefonare Giulia nei prossimi giorni, per chiarire lontano della telecamere. Una decisione che la Salemi ha approvato, dichiarando di aver espresso la stessa intenzione in precedenza. “Hai ancora il mio numero?”, chiede Tommaso, “Io si! Tu mi hai bloccato?”, replica la Salemi. Un botta e risposta tra risate ed ironia, quello tra i due ex gieffini. Arriverà il tanto atteso chiarimento? Staremo a vedere. Quel che è certo è che, da questa intervista, è chiaro che, al di là dei dissapori nati al GF Vip, i due influencer sono legati da un affetto.

Nel corso dell’intervista a Il Punto Z, Giulia ha annunciato anche che nel suo programma Salotto Salemi, trasmesso da Mediaset Play a partire dal 16 aprile, ospiterà Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. “Tutto in famiglia!”, commentano i due ex gieffini. I due fandom, prelemi e tzvip, si uniranno negli zorlalemi? Stay tuned!