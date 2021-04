Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 7 aprile: clamoroso colpo di scena, una delle corteggiatrici più amate lascerà lo studio.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Come sempre, a partire dalle ore 14 e 45, Canale 5 trasmettere le vicende dei troni più amati della tv. E, come per lo scorso anno, anche quest’anno c’è il format che prevede la fusione di Trono Classico e Trono Over in un’unica super puntata. Una puntata dove tutti possono interagire con tutti: i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi, mercoledì 7 aprile? Come sappiamo, le anticipazioni giornaliere ufficiali non ci sono, essendo le puntate registrate diversi giorni prima della messa in onda. Cerchiamo tuttavia di capire cosa potremmo vedere oggi. Con ogni probabilità, si parlerà di Giacomo, e ci saranno grandi colpi di scena.

Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 7 aprile: Martina lascerà lo studio, cosa farà Giacomo?

Dopo l’ampia parentesi dedicata ieri a Massimiliano, con la forte discussione tra Eugenia e Federica, nella puntata di oggi si dovrebbe parlare dell’altro tronista, Giacomo. Il ragazzo è sempre più diviso dall’interesse per Carolina e Martina, le due corteggiatrici che lo hanno colpito di più. E, a quanto pare, la situazione non è cambiata. Giacomo avrà un confronto molto acceso con Carolina, che si concluderà però con un chiarimento ed un ballo tra i due. Ma i colpi di scena non sono finiti: sarà poi Martina a lasciare lo studio in lacrime. A quanto pare, la corteggiatrice ricorda la sua lite con il tronista, al termine della quale quest’ultimo si rifiutò di ballare ed abbracciarla ( cosa che non è successa con Carolina). Come reagirà Giacomo? Raggiungendo la corteggiatrice fuori dagli studi, infastidendo nuovamente Carolina.

Insomma, il tronista si trova davvero tra due fuochi. Chi riuscirà a rubargli il cuore? Staremo a vedere. Come sempre, non mancherà la parentesi dedicata al trono Over e, in particolare, a Gemma Galgani: la dama avrà un nuovo confronto con Riccardo, il cavaliere col quale ha interrotto la conoscenza. Come finirà tra di loro? Per tutti i dettagli e le novità dei troni più amati della tv, sintonizzatevi su Canale 5 oggi a partire dalle ore 14 e 45. Ne vedremo delle belle!