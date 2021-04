Uomini e Donne, è finita per l’amata coppia: “Mi ha tradita!”, la confessione shock dell’ex dama del Trono Over.

È stata una delle protagoniste assolute del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Barbara De Santi: chi non ricorda i suoi battibecchi con la “rivale” Gemma Galgani? E, proprio a Uomini e Donne, Barbara aveva conosciuto Maurizio Guerci, ex fiamma proprio di Gemma. Tra Barbara e Maurizio la conoscenza è andata avanti sempre di più, fino alla nascita di una vera e propria storia, all’esterno della trasmissione. Qualcosa, però, sembra essere andato storto. Al settimanale Il Giorno, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne ha annunciato la rottura con Maurizio, svelando anche i motivi. Sono volate parole forti, scopriamole insieme.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, “Mi ha tradita!”: la confessione shock di Barbara De Santi, è finita con Maurizio

Barbara De Santi e Maurizio Guerci si sono lasciati. I due ex protagonisti del Trono Over avevano iniziato una storia d’amore proprio all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Un storia che, però, non ha avuto lieto fine. Stando a quanto ha rivelato Barbara, Maurizio avrebbe un’altra donna: “Ho scoperto che ha un’altra. Mettendo da parte il mio orgoglio gli ho detto di ripensarci e tornare da me ma lui ha preferito passare le feste con quell’altra.” Queste le parole della De Santi, che sottolinea come a lei sia accaduta la stessa cosa accaduta con Gemma: “Ha tradito a suo tempo la fiducia di Gemma e ora la mia. Io mi fidavo davvero di lui e credevo seriamente in questa storia.” Nell’intervista, Barbara rivela i particolari della scoperta del tradimento, confessando di aver trovato un’auto di una donna sotto casa di Maurizio, di aver provato a bussare e a chiamarlo, ma di non aver ricevuto risposta. Il giorno dopo, avendolo messo alle strette, l’ex cavaliere ha confessato.

Una forte delusione per Barbara, che ammette di aver pensato che Maurizio fosse l’uomo della sua vita. E non esclude un ritorno a Uomini e Donne: “Credo che tornerei, e magari stavolta diventerei anche amica di Gemma. In fondo adesso abbiamo qualcosa in comune. E voi, cosa ne pensate di questa vicenda? Vi piacerebbe rivedere Barbara di nuovo in studio?