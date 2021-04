Giacomo Czerny, il tronista di Uomini e Donne, è molto seguito sui social: avete mai visto il suo profilo Instagram? Le sue foto sono da urlo!

Insieme a Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio, Giacomo Czerny è il protagonista di Uomini e Donne. La stagione in corso, 2021, vede il giovane di La Spezia seduto sul trono più famoso d’Italia. Sta conoscendo Carolina e Martina e sembra esser interessato in particolar modo ad entrambe. Presto farà la sua scelta? I fan del programma seguono quotidianamente il suo percorso ed attendono i petali rossi. Ma cosa fa nella vita Giacomo? Lavora attualmente come video maker presso la SrMultimedia, una società di La Spezia che realizza video per eventi privati, matrimoni e pubblicità. Si vede che Giacomo è un appassionato di fotografia, immagine: avete mai visto il suo profilo Instagram? Ha pubblicato solo foto da urlo!

Non tutti forse hanno visto il profilo Instagram di Giacomo Czerny. Il tronista di Uomini e Donne, videomaker, ha fatto della sua passione un lavoro: si vede, attraverso le foto che pubblica sul suo canale social, che è appassionato di fotografia. Su Instagram è seguito da 31,4 mila follower: il suo nome social è giacomoczerny.

I fan del tronista non possono perdersi un solo scatto! Foto da urlo sono quelle che si vedono sul canale social del giovane di La Spezia: i suoi post hanno conquistato, ovviamente, tutti! La sua ultima foto è stata pubblicata prima di entrare a far parte del programma condotto da Maria de Filippi. Eccola:

Tra le sue storie in evidenza ci sono i suoi lavori, come post ha pubblicato anche qualche scatto di backstage. Il 25enne ruba cuori ha conquistato tantissime ragazzine che ormai hanno perso la testa per lui. Chi riuscirà a conquistarlo nel programma? Staremo a vedere con l’evolversi del suo percorso nel dating show.