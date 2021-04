Violante Placido è una famosissima ed amatissima attrice, ma sapete chi Massimiliano D’Epiro? Età, studi, carriera e figli.

Insieme a Paolo Ruffini, la bellissima Violante Placido sarà una delle protagoniste indiscusse di questo Mercoledì sera italiano. In concomitanza con la seconda puntata di ‘Games of Games’, il programma di Simona Ventura, su Rai uno verrà trasmesso il film ‘Modalità Aereo’. In attesa, però, di poterci divertire e poter ridere in compagnia degli attori della pellicola, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla bella Violante? Al di là dell’aspetto professionale e lavorativo, che sappiamo benissimo essere noto a tutti, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più su Massimiliano D’Epiro, l’uomo che l’ha resa mamma, nel 2013, del piccolo Vasco? I due, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbero essere diventati una coppia nel 2011. Cosa sappiamo, però, su di lui? Siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Procediamo con ordine! Anche se, vi anticipiamo, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero minime. Scopriamo, però, quello che sappiamo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Violante Placido, chi è Massimiliano D’Epiro: cosa sappiamo su di lui

Cosa sappiamo della vita privata di Violante Placido? Attualmente, non sappiamo se sia impegnata o no. Fatto sta che, nel 2011, la famosissima attrice si sia fidanzato con Massimiliano D’Epiro. Ecco, a questo punto la domanda sorge spontanea: appurato che i due, nel 2013, sono diventati genitori di Vasco, cosa sappiamo esattamente su di lui? Siete pronti a sapere qualche cosa in più? Vi accontentiamo immediatamente. Massimiliano D’Epiro è nato a Roma il 24 Novembre del 1973. Ed attualmente, da quanto si legge, come lavoro fa il regista. Prima di diventarlo, però, il buon Massimiliano ha intrapreso una carriera scolastica davvero encomiabile. Dopo aver conseguito la maturità classica presso un liceo romano, ottiene anche la laurea in Lettere e Filosofia presso La Sapienza a Roma. Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lui, come potete ben vedere, sono davvero minime. Anche del suo canale Instagram, infatti, sappiamo davvero poco e niente!

Noi non vediamo l’ora di vederla in ‘Modalità aereo’. Voi?