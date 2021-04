Calcutta, nome d’arte di Edoardo D’Erme, dice addio alla sua mamma: Donatella Galeotti all’età di 58 anni è spenta in seguito ad un malore. La donna era insegnante al Liceo Manzoni di Latina

Si è spenta all’età di 58 anni la mamma di Calcutta. Si legge su La Repubblica che Donatella Galeotti è stata colta da un malore nella sua abitazione in centro a Latina. Ha perso la vita durante la notte: un improvviso mal di testa e poi la corsa all’Ospedale Santa Maria Goretti. I medici, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvarla. La mamma di Calcutta, noto cantautore italiano, era la professoressa al Liceo Alessandro Manzoni di Latina. C’è grande commozione per questa tragedia.

Calcutta, è morta la mamma Donatella Galeotti: la donna si è spenta in seguito ad un malore

Un tragico lutto ha colpito la famiglia di Calcutta, il noto cantautore il cui nome è Edoardo D’Erme. Donatella Galeotti, mamma del cantante, è passata a miglior vita a causa di un improvviso malore. La donna era un’amata insegnante: era professoressa al Liceo Alessandro Manzoni di Latina. L’istituto attraverso il sito ufficiale ha salutato la donna con parole commoventi: “La nostra bellissima Donatella non c’è più. Siamo attoniti e pervasi da un dolore immenso. La sua gioia, la sua generosità, il suo estro, il suo profondo amore per l’insegnamento, la sua attenzione e cura verso il prossimo sono doni che la comunità scolastica del Liceo “Manzoni” ha avuto il privilegio di ricevere e che porterà sempre con sé”.

Un lutto improvviso quello che ha colpito la famiglia D’Erme. Dopo un malore, la donna è stata trasportata all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina ma poco dopo il ricovero è deceduta. La mamma di Calcutta, definito da molti il ‘re dell’Indie italiano’, era da sempre vicino a suo figlio ed alla sua passione. Una tragedia che segna un momento drammatico per la vita del cantautore di Latina.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI