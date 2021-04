Canzone Segreta, i sei super ospiti di venerdì 9 aprile: c’è anche l’amatissima showgirl; ecco tutte le anticipazioni.

Dopo lo stop dello scorso venerdì a causa delle festività pasquali, torna Canzone Segreta. Lo show di Rai Uno condotto da Serena Rossi tornerà con una puntata ricchissima venerdì 9 aprile, a partire dalle 21 e 20 circa. Come sempre, sei ospiti si racconteranno e rivivranno ricordi ed emozioni, attraverso la loro canzone del cuore. Ospiti che, fino ad un secondo prima di entrare in studio, sono completamente ignari della sorpresa preparata per loro. Ma chi saranno i sei personaggi protagonisti dalle prossima puntata? Tenetevi forte perché sulla poltroncina bianca si siederà anche una delle showgirl più amate della nostra tv. Ecco tutte le anticipazioni.

Canzone Segreta, chi sono i sei super ospiti della puntata di venerdì 9 aprile

Tutto pronto per una nuova puntata di Canzone Segreta? Domani sera, venerdì 9 aprile, Serena Rossi tornerà in onda, per emozionarci ed emozionarsi insieme agli ospiti in studio. Che si siederanno sulla poltrona bianca al centro dello studio e si godranno la loro sorpresa, sulle note delle colonne sonore della loro vita. Curiosi di scoprire chi sono i sei super ospiti della prossima puntata? La Rai li ha annunciati con un post pubblicato sui canali social ufficiali:

Ebbene si! Ci sarà l’amatissima showgirl Belen Rodriguez, in attesa della sua secondogenita Luna Marie. E ancora ci saranno Marco Bocci, Alessio Boni, Eleonora Daniele, Ornella Muti e Orietta Berti. Sei personaggi amatissimi dal pubblico, che non vede l’ora di emozionarsi e scoprire quale sarà la sorpresa dedicata ad ognuno di loro. E soprattutto quali sono le canzoni che fanno battere il loro cuore?

Non ci resta che attendere qualche ora e sintonizzarci su Rai Uno domani sera, in prima serata, o in diretta streaming su RaiPlay. Noi siamo pronti ad emozionarci, e voi?