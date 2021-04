Il look della piccola Vittoria Lucia Ferragni è chic come quello di mamma Chiara: il prezzo delle ballerine è da capogiro.

Vittoria, la nuova arrivata in casa Ferragnez, è già una diva: lo dimostrano i suoi look spettacolari e sempre all’ultimo grido. Merito della mamma che, da vera intenditrice di moda, sa sempre come rendere la sua piccola un’icona di stile. Nonostante non sia trascorso neanche un mese dalla sua nascita, Vittoria ha già il suo seguito social: i genitori hanno subito documentato ogni dettaglio della piccola, fin dai minuti successivi al parto. Ovviamente, tanti personaggi del mondo della moda hanno voluto omaggiarla e darle il benvenuto con dei regali a dir poco strepitosi. Risultato? La bimba ha già un guardaroba stellare, pieno di accessori e vestiti stupendi! L’ultimo dono è veramente spettacolare, scopriamolo!

Chiara Ferragni, le ballerine rosso fuoco di Vittoria sono griffate: indovinate quanto costano

Il graditissimo pensiero sono state un paio ballerine in pelle di vitello verniciata rosso di Christian Dior. Le ha mostrate la bionda fashion blogger tramite una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram, anche per ringraziare gli autori del bellissimo regalo. Come ulteriore ornamento, un nastro bianco con il logo del marchio che avvolge le scarpine. Curiosi di sapere quanto costano le calzature in questione? Ebbene, sul sito ufficiale della casa di moda il prezzo risulta essere di 430 euro. Chi segue la Ferragni sa che l’influencer cremonese ha una certa propensione per Dior, griffe che ha sempre scelto nelle occasioni più importanti, come le nozze con Fedez ad esempio. Infatti a corredo della foto delle ballerine ha anche scritto “Like mama”, cioè “Come la mamma”. Così, dopo aver lasciato tutti di stucco con magnifiche tutine, bavaglini e passeggini, ora Vittoria sfoggerà questo favoloso modello di scarpe.

Avete visto che amore queste scarpette? Vittoria sarà ancora più incantevole quando le indosserà. Continuate a seguire Chiara Ferragni, sicuramente ci stupirà ancora con i fantastici look della sua bambina.