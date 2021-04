Conoscete la compagna di Ciro Priello? La sua dolce metà è Maura: è una blogger, ha studiato in due teatri napoletani ed ha lavorato in radio!

Ciro Priello è il comico che sta facendo sorridere tutti nel comedy show LOL Chi ride è ultimo. Componente dei The Jackal, lo abbiamo visto spesso in tv: tra le ultime apparizioni ricordiamo quella a Stasera tutto è possibile. L’attore e comico, classe ’86, ha esordito al cinema con AFMV – Addio fottuti musi verdi, prodotto insieme a Cattleya e Rai Cinema. I The Jackal sono nati nel 2005: il gruppo è stato fondato da Ciro, Francesco Ebbasta, Simone Russo ed Alfredo Felco. Più tardi è entrato a far parte del gruppo Gianluca Fru, anche lui concorrente di LOL, ed il resto dei simpatici comici ed attori. Ma siamo qui per svelarvi qualche curiosità sulla vita privata di Ciro Priello. Vi sveliamo chi è la sua compagna!

Ciro Priello, conoscete la compagna Maura? E’ una nota blogger

Ciro Priello ha una dolce metà da molti anni, con la quale ha avuto anche una bellissima bambina di nome Anna. La piccola è nata il 22 agosto del 2016. La donna che ha fatto innamorare il comico si chiama Maura Iandoli ed è un volto noto sui social. E’ una blogger che ha studiato canto, ballo e recitazione al Teatro Totò ed al Teatro delle Palme, a Napoli. Ha lavorato in radio ed è un’appassionata di cucina. Bella, solare e simpatica: Maura su Instagram è seguita da 46,3 mila follower e regala ogni giorno contenuti davvero speciali. Uno di questi è sicuramente la diretta Instagram con una dottoressa, Ilaria Bracuti Monaco, nella quale si parla di psicologia. “Che ne dice Freud?” si chiama la rubrica e la stessa Maura pubblica poi come post su iG.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAURAIAN (@mauraian)

Ciro e Maura sono davvero innamorati: insieme alla loro piccola Anna si divertono, giocano e regalano ai loro fan siparietti o scatti davvero bellissimi. Ciro, in occasione del compleanno di Maura, le ha scritto parole meravigliose: “A lei che è la ragione della mia vita, la mia musa ispiratrice, la mia migliore amica, la mia amante e tutto ciò che una donna riesce ad essere per un uomo”.