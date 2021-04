Torna l’appuntamento con la famosa soap turca “Daydreamer – Le ali del sogno” in prima serata: la data esatta della puntata.

Continua ad appassionare milioni di telespettatori l’amore tra Can e Sanem: Daydreamer, la soap turca che ha conquistato buona parte del mondo, può essere definita un vero “fenomeno”. Merito sicuramente dei suoi protagonisti, tra cui spiccano ovviamente il bellissimo attore Can Yaman e la bravissima Demet Ozdemir. Per la prossima settimana, cioè da lunedì 12 a venerdì 16 aprile, sono previsti colpi di scena ed emozioni a raffica: la nuova attività di Leyla ed Emre, i problemi di salute di Nihat, l’amore tra Sanem e Can che non è visto di buon occhio dai genitori della ragazza, la scoperta che farà Sanem e chi più ne ha più ne metta. Insomma, una serie di appuntamenti da non perdere assolutamente. Inoltre, una delle puntate andrà in onda in prima serata. Scopriamo quando esattamente.

Daydreamer, quando andrà in onda la puntata in prima serata

Ebbene sì, dopo circa un anno potremo vedere Daydreamer – Le ali del sogno in prima serata. Continueranno ad esserci i soliti appuntamenti di pomeriggio, dal lunedì al venerdì alle 16:35, ma una delle puntate sarà trasmessa di sera. Mercoledì 14 aprile la soap tornerà in prima serata alle 21:20 su Canale 5. Una notizia che renderà felici molti fan della serie turca. Soprattutto ora che i protagonisti hanno deciso di dare un’altra opportunità al loro amore. Dovranno ovviamente affrontare una marea di ostacoli a cominciare dal parere sfavorevole della famiglia di Sanem, ma di certo non mancherà la suspance. Questo appuntamento andrà a sostituire la fiction con Raoul Bova “Buongiorno mamma”, al momento rimandata.

Le avventure di Can e Sanem si fanno sempre più avvincenti e ci aspettano dunque come al solito dal lunedì al venerdì, ma la prossima settimana ci regalerà un episodio davvero speciale che in tanti attendevano. E voi, seguirete Can e Sanem anche mercoledì 14?