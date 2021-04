Spunta uno scatto inedito sul profilo Instagram di Emma Marrone con il papà: la famosa cantante ha aggiornato poco fa il suo profilo social. Date un’occhiata!

Una notizia arrivata due giorni fa dalla cantante ha riempito tutti di gioia. Emma Marrone ha comunicato ai suoi milioni di fan che a giugno partirà con il tour! Dopo un lungo stop causa Covid-19, la cantante salentina ha annunciato che tornerà a cantare sul palco. Il 6 giugno sarà all’Arena di Verona, forse anche il 7 e l’8. E proprio poche ore fa la cantante ha ripreso l’argomento, facendo una domanda ben specifica ai suoi follower: “Che dite, lo facciamo salire sul palco dell’Arena di Verona?” è la didascalia di un post appena pubblicato. Ma di chi si tratta? Emma ha deciso di regalare una chicca davvero simpatica e dolcissima. Guardiamo insieme il post pubblicato poche ore fa.

Emma Marrone: “Chicca con il suo papà”, spunta una foto inedita

Emma Marrone poche ore fa ha pubblicato un post nuovo con una foto del tutto inedita. E’ piccolissima in questa fotografia ed è in braccio al suo papà: in mano, papà Rosario, ha un microfono. Per questo motivo la cantante ha scritto come didascalia: “E la musica sempre presente! Che dite lo facciamo salire sul palco dell’Arena di Verona?”. Si tratta del suo papà!

In questa fotografia Emma ha pochi anni di vita ma è incredibile quanto sia riconoscibile: i suoi lineamenti non sono affatto cambiati con il trascorrere degli anni. Ovviamente tutti i fan della Marrone hanno commentato con risposte positive: “E’ lui la vera star di famiglia” ha scritto un utente Instagram.

Emma ha ereditato la passione per la musica proprio da papà Rosario: l’uomo oltre a cantare, sa anche suonare la chitarra. Amante del rock, in uno dei suoi pochi post Instagram si riprende all’opera:

