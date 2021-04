Chi è il fratello di Damiano Carrara, Massimiliano: bello come lo chef pasticciere ed un genio nel suo lavoro! Vi parliamo proprio di lui!

Damiano Carrara è lo chef e pasticciere originario di Lucca, divenuto un grande volto televisivo: conduce con Katia Follesa Cake Star – Pasticcerie in sfida, basato sul format di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese. Il successo è arrivato grazie al suo ruolo di giudice a Bake Off Italia 2020 e Cake Star su Real Time. Il classe ’85, nato il 22 settembre, attualmente vive tra Los Angeles, Milano e Lucca. Si legge nella sua biografia del suo blog che nel 2012 si è spostato in California dove ha aperto due pasticcerie, Carrara Pastries: una a Moorpark, l’altra ad Agoura Hills. La notorietà è arrivata con la TV: in poco tempo è diventato la stella di Food Network America. Dopo esser stato scelto come giudice di Bake Off Italia, ha condotto con Katia Follesa ‘Cake Star’. Chef, pasticciere, personaggio televisivo, conduttore ed anche scrittore! Damiano ha scritto due libri Dolce Italia e A Taste of Italy.

Il trasferimento ed il successo in California non porta soltanto il suo nome: al fianco di Damiano, c’è sempre stato il fratello, Massimiliano. A quanto pare, è lui il vero ‘lavoratore’ della famiglia. Siamo qui per parlarvi proprio di lui! Ecco chi è Massimiliano Carrara.

Chi è il fratello di Damiano Carrara: obiettivamente bello e un genio nel suo lavoro

Damiano Carrara è stato definito lo chef più sexy e desiderato d’Italia, qualcuno ha notato anche il fratello! Proprio in occasione delle festività pasquali, il Carrara della tv ha mostrato un selfie insieme al fratello: tra i commenti si leggono tanti apprezzamenti! Massimiliano Carrara è il fratello dello chef e pasticcere: insieme hanno dato vita ai Carrara Pastries. Attraverso il suo canale Facebook, sappiamo che vive a Moorpark, in California: non abbiamo informazioni sulla sua data di nascita ma dovrebbe essere Massimiliano il fratello minore.

Il Carrara junior è seguito sui social anche se non risulta particolarmente attivo nell’ultimo periodo: il suo profilo Instagram conta oltre 7500 utenti che lo seguono. Amante di Ligabue, nella sua descrizione si legge proprio una frase celebre di una canzone famosa del cantautore: “E ci siamo mischiati la pelle,le anime,le ossa… Ed appena finito ognuno ha ripreso le sue…”. Su Facebook nel profilo di Carrara Pastries c’è un video in cui Massimiliano viene intervistato dalla tv americana e mostra, inoltre, se stesso all’opera! E’ lui il vero pasticciere della famiglia: lo ha raccontato Damiano Carrara in un’intervista al Corriere. Lo chef ha svelato che Massimiliano lavora in laboratorio mentre lui, vista la sua grande padronanza dell’inglese, è addetto alle relazioni con i clienti. Quando Damiano ha iniziato a lavorare anche in tv, Massimiliano si sarebbe dedicato unicamente al laboratorio ed alla gestione dei negozi.

Guardate questa video intervista a Massimiliano Carrara pubblicata su Facebook dalla pagina ufficiale della pasticceria: si vedono anche le immagini del giovane Carrara al lavoro!

La somiglianza tra i fratelli Carrara è davvero incredibile: siete curiosi di vederli vicini? Damiano ha pubblicato questa foto durante le festività pasquali:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)

Tra i commenti leggiamo apprezzamenti per entrambi: “Bono pure il fratello” scrive un utente Instagram. Non sappiamo se Massimiliano è fidanzato: nel suo profilo Instagram l’ultima foto pubblicata risale al maggio 2020. E’ in compagnia di una donna ma non sappiamo se sia un’amica o la compagna.