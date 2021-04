Come sta Gianni Morandi? Il cantante è tornato a casa: di seguito vi riportiamo le prime parole pubblicate sui social

Lo scorso 11 marzo, Gianni Morandi si è gravemente infortunato mentre bruciava sterpaglie nel giardino di casa, scivolando sulle fiamme. Il cantautore ha riportato diverse ustioni alle mani e alle gambe ed è stato ricoverato al Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Dal centro, Morandi ha sempre tenuto aggiorni i suoi seguaci con post pubblicati sui social. Come sta adesso l’artista?

Gianni Morandi è stato dimesso dal Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena ieri in tarda mattinata. L’Ausl Romagna ha informato che le sue condizioni sono buone. Pericolo scampato per il cantautore, che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Sui social, però, Morandi ha sempre rassicurato i suoi seguaci. Sui suoi account ufficiali ha pubblicato diversi post. Uno di questi, in particolare, ha generato polemiche sui social. Morandi, infatti, si è fatto ritrarre insieme alla moglie e alcuni si sono chiesti come abbia fatto la donna a far visita a suo marito in un periodo come questo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Sempre sui social, Gianni Morandi ha pubblicato la sua prima foto dopo essere stato dimesso dal Centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il cantautore è a tavola, con le dita fasciate ed ha tra le mani un bicchiere di vino. Morandi, come sempre sorridente, scrive: “Non bevevo un bicchiere di vino da un mese…“. La foto ovviamente è di Anna (moglie di Morandi) e sancisce il ritorno a casa del cantautore. Lo scatto è diventato subito virale sul web, ricevendo migliaia di like. Tra i commenti, molti hanno espresso la proprio gioia nel vedere il cantautore finalmente a casa e soprattutto felice. Anche molti dei suoi colleghi, tra cui Emma Marrone o Jovanotti, giusto per citarne alcuni, hanno commentato la foto pubblicata sui social.