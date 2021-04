Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli attori nel famoso film: la conferma è appena arrivata. Si tratta di una novità davvero clamorosa!

Zlatan Ibrahimovic non è ricordato come bomber indiscusso del Milan ma anche come uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2021. Il calciatore rossonero è salito sul palco dell’Ariston come ospite fisso dello show musicale ed ha regalato tanti siparietti divertenti. Sicuramente, quello rimasto impresso nella mente dei telespettatori, è il racconto di come ha raggiunto il Teatro Ariston una sera in moto, con uno sconosciuto! Ibra ha conquistato il mondo del calcio con il suo enorme talento ed il cuore di tutti gli italiani! Una magnifica novità inaspettata riguarda la sua carriera. Non solo più calciatore, conduttore, personaggio televisivo, anche attore! Con un post su Instagram ha lanciato un indizio ed è arrivata la conferma: reciterà in un noto film!

Zlatan Ibrahimovic, clamorosa novità: reciterà in un film, la conferma appena arrivata

Zlatan Ibrahimovic nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo canale Instagram davvero curioso: una scritta ‘Antivirus’ gialla su uno sfondo rosso ha lasciato tutti piuttosto sorpresi.

Il mistero è stato svelato: sul portale di Sky Sport si legge che Antivirus è il nome del personaggio che Zlatan interpreterà nel nuovo film sugli irriducibili Galli, Asterix ed Obelix: The Middle Empire. L’ultimo capitolo nella saga degli irriducibili Galli la cui uscita è prevista per il 2022, vedrà tra gli attori anche Ibrahimovic. Il bomber rossonero reciterà accanto ad attori di una certa fama come Guillaume Canet, che è anche regista del film, e Gilles Lellouche. Marion Cotillard sarà Cleopatra mentre Vincent Cassel vestirà i panni di Giulio Cesare.

Sapete che Ibrahimovic non è il primo sportivo ad entrare a far parte del cast di Asterix ed Obelix? Prima di lui hanno recitato Schumacher, Zinedine Zidane, Tony Parker ed Amelie Mauresmo.