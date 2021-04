Ospite di Tommaso Zorzi nel programma Il Punto Z, Giulia Salemi rivela a sorpresa in che rapporti si trova con i familiari di Pierpaolo.

E’ andata in onda la prima puntata del programma condotto in streaming su Mediaset Play da Tommaso Zorzi, Il Punto Z. A sorpresa, una degli ospiti è stata Giulia Salemi, ex gieffina con la quale l’influencer milanese, vincitore del GF Vip 5, non aveva buoni rapporti ultimamente. Il percorso nel reality di Canale 5 aveva incrinato la loro amicizia e finora sembrava non ci fossero molte possibilità di riappacificazione. Proprio nel di Zorzi, la Salemi ha spiazzato tutti con una versione diversa da quella del suo fidanzato Pierpaolo circa i rapporti con la famiglia di lui. Ricordiamo che, nel corso del GF, la madre e il fratello dell’ex velino avevano fatto capire chiaramente di preferire Elisabetta Gregoraci a lei. Ma cosa è accaduto una volta concluso il reality? Giulia ha conosciuto i familiari di Pierpaolo? Al riguardo i due fidanzati danno due versioni diverse.

Giulia Salemi e la famiglia di Pierpaolo: la sua verità in diretta a Il Punto Z

Proprio in questi giorni, intervistato al programma radiofonico “Non succederà più”, Pierpaolo aveva raccontato che la sua famiglia ha compreso la situazione ma non è comunque entusiasta della sua scelta sentimentale. A sorpresa, invece, proprio a Il Punto Z Giulia ha dichiarato al riguardo: “Non è vero che la sua famiglia non mi ha accolta, smentisco questa notizia”. In effetti, la coppia sembra funzionare alla grande: il modello originario di Maratea ha perfino fatto conoscere Giulia al piccolo Leo oltre ad un incontro col fratello Giulio.

Insomma, staremo a vedere cosa accadrà: sarà vero che tra i familiari di Pretelli e la bella Giulia ci sia finalmente il sereno? Noi auguriamo alla splendida coppia tutta la felicità del mondo.