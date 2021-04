La produzione de L’Isola dei Famosi costretta ad intervenire: “Non era mai successo in 15 anni”, cos’è successo

Dopo un anno sabbatico, L’Isola dei Famosi è tornato in onda su Canale 5. Il reality show ha cambiato totalmente veste: Ilary Blasi ha preso il posto di Alessia Marcuzzi alla conduzione e Massimiliano Rosolino ha sostituito Alvin come inviato. La trasmissione televisiva quest’anno va in onda due volte a settimana. Il cast è abbastanza variegato e soprattutto ancora in corso d’opera. Per la prima volta in quindici anni, però, la produzione è stata costretta ad intervenire. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

Il cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi inizia a regalare sorprese e colpi di scena. Un cast ricco di nomi importanti, ma di certo non forte nella pesca. I naufraghi, infatti, stanno mangiando veramente poco perchè non riescono a pescare. Per la prima volta in quindici anni, la produzione è stata costretta ad intervenire. Nel daytime andato in onda giovedì 8 aprile, la produzione ha inviato un comunicato: “Cari naufraghi, in 15 edizioni dell’Isola dei Famosi non era mai capitato che i concorrenti non riuscissero a pescare nulla, motivo per cui è stato deciso di concedervi un insegnante di sostegno”. Sull’isola arriverà Thomas per insegnare ai naufraghi a pescare.

Nella scorsa puntata del reality show, la conduttrice Ilary Blasi aveva già redarguito i naufraghi, dichiarando: “Datevi da fare. Siete delle pippe al sugo“. Il rimprovero dalla conduttrice, però, è servito a poco. Gli isolani non sono riusciti a pescare nelle ultime ore e per questo motivo la produzione è dovuta intervenire. Thomas ha mostrato al cast come prendere pesci in modo corretto, sia con la rete che con la lenza. Gli insegnamenti sono andati a buon segno, dal momento che due naufraghe, Isolde Kostner e Fariba Tehrani, sono riuscite a catturare alcuni pesci.