A l’Isola dei famosi, è caos fra i naufraghi: dopo le numerose incomprensioni, Brando Giorgi prende una decisione spiazzante.

Da qualche settimana ha avuto inizio l’Isola dei famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da ben tre opinionisti, ovvero Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Fra i naufraghi, negli ultimi giorni, sembra esserci un certo scontro, la fame inizia a farsi sentire, e tale stress porta il sorgere di incomprensioni. Nelle ultime ore, Brando Giorgi, che come sappiamo, è ritornato sulla playa insieme agli altri naufraghi, dopo essere stato eliminato, ma di aver scelto di restare a Parasite Island, ha preso una spiazzante decisione, dopo i ripetuti malesseri che si sono creati con il resto del gruppo. Ma esattamente cos’è accaduto? Entriamo nel dettaglio.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Isola dei Famosi, forti incomprensioni fra i naufraghi: Brando Giorgi spiazza tutti

Non mancano certamente gli scontri a L’Isola dei famosi, sembrerebbe che fra i naufraghi la situazione difficile, dovuta anche alla mancanza di cibo, crei non pochi malesseri. I concorrenti in gioco hanno tutti una forte e schietta personalità, e nessuno manca di dire la sua. E proprio nelle ultime ore, a spiazzare completamente tutti è stato Brando Giorgi, il naufrago ritornato in gioco dopo l’eliminazione. Purtroppo, dopo le incomprensioni sorte, l’attore ha preso una spiazzante decisione. Ha deciso di restare un po’ lontano dal resto del gruppo, isolandosi, e ha spiegato i motivi agli altri compagni di avventura. “Ho pensato tutta la notte, ci sono delle dinamiche che non riesco a capire.. io me ne starò là, ci sono cose in comune come il fuoco“, ha espresso.

Brando Giorgi comunica di volersi separare dal gruppo, esplodono i dissapori con Andrea Cerioli, Valentina Persia e Gilles Rocca.#isola pic.twitter.com/4cve2zmJsj — isola out of context (@oocisola) April 8, 2021

Ma questa sua scelta ha acceso gli animi, ed in particolare, subito Andrea Cerioli ha manifestato il suo disaccordo. Ma non è mancato anche lo scontro con Valentina Persia. Sembrerebbe che la situazione non sia delle migliori, tale decisione non sembra aver trovato molti consensi.