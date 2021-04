A L’Isola dei Famosi, due naufraghe non hanno rispettato il regolamento durante l’ultima puntata: quali potrebbero essere i provvedimenti?

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è andata in onda lunedì 5 aprile, ma a quanto pare c’è stata una violazione del regolamento del gioco. Sarebbero state due le naufraghe a venir meno alle norme: si tratta di un episodio accaduto al termine delle prova ricompensa. La squadra vincitrice della sfida è stata premiata con una lasagna. I membri della squadra perdente non devono assolutamente mangiare il cibo messo in palio, stabilisce il regolamento. Biccy però ha pubblicato un video in cui viene mostrato che due concorrenti si sono scambiate un pezzo del premio. Di chi stiamo parlando? Si tratta di due naufraghe molto apprezzate dal pubblico. Scopriamo ogni cosa nel dettaglio.

L’Isola dei Famosi, due naufraghe sfuggono ai controlli: provvedimenti in arrivo?

Le due concorrenti in questione sono Angela Melillo ed Elisa Isoardi. La prima appartiene alla squadra che ha vinto la prova, la seconda alla squadra sconfitta. In base alle regole del reality, chi perde non deve assolutamente mangiare il cibo in palio. Essendo allergico all’aglio ed alla cipolla, Ubaldo Lanzo (della squadra vincente) ha rinunciato al suo pezzo di lasagna. La Melillo allora ne avrebbe approfittato per passare di nascosto da Massimiliano Rosolino, una porzione di lasagna ad Elisa. Ora che il video incriminato è diventato virale, staremo a vedere quali saranno le conseguenze di tale comportamento. La produzione deciderà per l’espulsione o per una punizione? E nel caso dovesse trattarsi di una punizione come ad esempio la non ammissione alla prossima prova ricompensa o a quella per eleggere il leader, cosa accadrebbe alla Isoardi ora che si trova su Playa Esperanza con Miryea Stabile e Vera Gemma? Sappiamo che su Playa Esperanza non ci sono tali prove, quindi la penalità dovrà essere di altro genere.

Staremo a vedere cosa accadrà lunedì 12 aprile perché, ricordiamo, la nuova puntata de L’Isola dei Famosi non va in onda questa sera.