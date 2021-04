Lol Chi ride è fuori, ci sarà una seconda stagione del comedy show di Amazon Prime Video? Cosa sappiamo al momento.

In questi giorni non si parla di altro! Si, perché Lol chi ride è fuori è stata una vera e propria rivelazione. Lo show di Amazon Prime Video ha riscosso un successo clamoroso: sui social impazzano i meme relativi alla trasmissione condotta da Fedez e Mara Maionchi. Trasmissione in cui dieci comici vengono rinchiusi in una stanza per sei ore consecutive con un unico obiettivo: non ridere! Alla prima risata, i concorrenti ricevono un’ammonizione; alla seconda, arriva il cartellino rosso e, di conseguenza, l’eliminazione definitiva dal gioco. I primi quattro episodi dello show sono usciti il 1 aprile, mentre gli ultimi due, il quinto e il sesto, sono disponibili da oggi, giovedì 8 aprile 2021. Si tratta degli episodi finali della prima stagione del comedy show, quelli in cui scopriamo chi sarà il vincitore. Le risate sono assicurate, ma c’è già chi si chiede: ci sarà una seconda stagione di Lol? Ecco cosa sappiamo al momento su un’eventuale seconda edizione.

Ci sarà una seconda stagione di Lol chi ride è fuori?

Tutti pazzi per Lol! Da Elio a Frank Matano, i protagonisti dello show di Amazon Prime Video sono praticamente ovunque sui social. Le loro battute, i loro sketch e le loro freddure sono diventati meme super virali sul web: la trasmissione condotta da Mara Maionchi e Fedez è un vero e proprio tormentone. Un successo pazzesco, che porta tutti a chiedersi: ci sarà una seconda stagione dello show, magari con nuovi comici in gara? Al momento non ci sono notizie ufficiale, ma la domanda è stata posta da tantissimi utenti anche sui social ufficiali di Amazon Prime Video. Ecco la risposta ricevuta da uno degli utenti proprio dal profilo ufficiale di Prime Video Italia:

“Al momento non abbiamo informazioni su un’eventuale seconda stagione“, si legge nella risposta dell’account ufficiale di Amazon Prime Video. Ma tutto fa pensare che ci saranno presto novità in merito. Il grande successo della prima stagione dello show fa presumere che è improbabile non realizzarne una seconda. E voi, avete già visto gli ultimi due episodi di Lol Chi ride è ultimo? Avete scoperto chi tra tutti i comici è riuscito a non ridere davanti alle battute e agli sketch dei colleghi?

Lol, dove eravamo rimasti?

A partire da questa mattina, giovedì 8 aprile 2021, sono disponibili su Amazon Prime Video gli ultimi due episodi di Lol Chi ride è fuori, rispettivamente il quinto e sesto. Al termine delle prime quattro puntate, i comici eliminati erano tre: Fru dei The Jackal, Luca Ravenna ed Angelo Pintus. I concorrenti eliminati restano a seguire lo show nella stanza accanto al teatro, quella dove si trovano i conduttori Fedez e Mara Maionchi. In gara, quindi, erano rimasti in sette: Katia Follesa, Ciro Priello dei The Jackal, Caterina Guzzanti, Elio di Elio e le storie tese, Michela Giraoud, Lillo e Frank Matano. Chi avrà trattenuto le risate più a lungo, risultando il vincitore? Per scoprirlo segui le ultime puntate del comedy show! Buone risate a tutti!