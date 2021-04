Lol Chi Ride è Fuori ha conquistato gli italiani: ci sono delle curiosità sul comedy show targato Amazon Prime Original che sicuramente non conoscete!

Dieci comici devono sfidarsi per sei ore di fila nel tentativo di rimanere impassibili e far ridere i loro avversari. Lol Chi Ride è Fuori è il nuovo reality che ha conquistato tutti gli italiani! Chi resiste fino alla fine del gioco vince 100 mila euro: il programma in onda su Prime Video è condotto da Fedez e Mara Maionchi. I comici, concorrenti del reality, sono Caterina Guzzanti, Frank Matano, Angelo Pintus, Elio, Lillo, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. L’8 aprile 2021 usciranno le ultime due puntate della prima stagione. I primi ad aver preso il cartellino rosso sono stati Fru, Luca Ravenna ed Angelo Pintus: i restanti sette giocheranno nelle ultime due puntate. Lo spettacolo tutto da ridere ha conquistato milioni di italiani che negli ultimi giorni non fanno altro che condividere sui social le gag preferite, che sono davvero tante.

Per alcuni comici in gara il gioco è davvero duro: nessuno può accennare il minimo sorriso, non si può neanche innalzare leggermente le guance. Pena l’ammonizione se non subito la squalifica! Fedez e Mara Maionchi dalla loro ‘stanza di controllo’ ridono a crepapelle: davanti una consolle futuristica con schermi giganti, scrutano le smorfie ma non fanno a meno di sorridere loro per le gag e le battute dei comici in gara! Ma ci sono curiosità sul comedy show che sicuramente non conoscerete: ve le sveliamo!

Lol Chi ride è fuori: 6 curiosità sul programma che ha conquistato gli italiani

Ci sono sei curiosità sul comedy show targato Amazon Prime Original che si svolge in sei episodi! Vi sveliamo tutto quello che non conoscete ancora…

6 CURIOSITA’

Per primissima cosa, sapete che sul montepremi finale c’è un particolare? Chi vincerà il montepremi finale che ammonta a 100 mila euro, devolverà l’intera cifra in beneficenza ad un ente benefico di sua scelta.

Lol Chi Ride è Fuori è un programma nuovo in Italia e, come già detto, ha conquistato tutti. Il comedy show prodotto da Endemol Shine Italy è un adatattamento di una popolare serie giapponese, HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, sempre targata Amazon Original. Il programma è stato lanciato anche in Messico, Australia, Germania e Spagna: si legge su La Repubblica.

Una curiosità sullo show è arrivata da Fedez, il conduttore, attraverso le Instagram stories. Prima di girare il reality, il rapper e Mara Maionchi hanno fatto una finta gara: al posto dei comici c’erano delle comparse. E’ stata una gara a tutti gli effetti durata sei ore, con anche la conferma del premio. Una nota divertente è arrivata proprio nel racconto di Fedez: a fine ‘prova’, il rapper ha fatto cadere il premio a terra.

Un’altra curiosità riguarda sempre Fedez. Nelle sue Instagram stories ha raccontato di avere un provvedimento restrittivo da parte di Amazon Prime. “Ho un provvedimento restrittivo, non mi mandano le puntate da vedere prima per paura che le spoilero” ha raccontato il rapper. Questa sarà una conseguenza di quanto accaduto prima del Festival di Sanremo 2021.

Dietro Lol Chi Ride è Fuori ci lavorano tantissime persone. Il conduttore del comedy show ha mostrato ai suoi milioni di follower su Instagram il backstage del programma: a fare parte del ‘dietro le quinte’ sono in 14.