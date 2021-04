Una vera e propria icona, una star del cinema Hollywoodiano: avete mai visto la bellissima Nicole Kidman quando era una bambina? Adorabile!

Nata ad Honolulu, la meravigliosa Nicole Kidman è una delle icone senza tempo di Hollywood: l’avete mai vista da bambina? Adorabile! Classe 1967, ha vissuto alcuni anni in Australia, dove mosse i primi passi nel panorama artistico. Trasferitasi negli Stati Uniti, inizia a riscuotere un immenso e meritato successo tanto per la sua bellezza quanto per il suo straordinario talento. Da “Cuori Ribelli” a “Batman Forever”, la magnifica attrice dimostra di sapersi destreggiare in ruoli di genere e complessità diverso, suscitato grande apprezzamento da parte del pubblico. Nel 2003 conquista l’ambita statuetta degli Oscar con “The Hours” in cui veste i panni di Virginia Wolf. Grazie a “Moulin Rouge”, invece, il mondo ha scoperto le sue incredibili doti canore.

Nicole Kidman da bambina: adorabile!

La sua vita privata, come quella di tutte le stelle del cinema, è stata spesso sotto i riflettori. Il suo primo matrimonio con Tom Cruise, celebrato nel 1990, si è concluso nel 2001. L’attore si è poi risposato con Katie Holmes, ma anche il secondo matrimonio si è concluso qualche anno dopo. A sua volta, Nicole Kidman nel 2006 convola a nozze con Keith Urban con il quale diventerà madre di due splendide bambine. Attiva anche attraverso i social, Nicole Kidman ha un profilo Instagram che vanta quasi otto milioni di follower. L’attrice utilizza il social per mantenersi in contatto con i suoi fan e pubblicare scatti che la ritraggono al lavoro, ma anche in famiglia. Sempre meravigliosa, la sua bellezza angelica sembra non risentire del tempo che passa. Come dimostra una foto adorabile che ha pubblicato diverso tempo fa. Nello scatto, possiamo ammirare la bellissima attrice da bambina, con i suoi splendidi capelli rossi e adorabili lentiggini e spruzzarle il viso dolce. Lo sguardo, magnetico e affascinante, è lo stesso che ancora oggi possiamo osservare nei film che interpreta. Ecco l’immagine in questione!

Sebbene oggi siamo abituati a vederla bionda, questa è l’unica reale differenza tra questa dolcissima bimba e la splendida Nicole Kidman, affascinante e talentuosa icona di Hollywood!