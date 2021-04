Paola Turani commuove il web con la sua storia: il video pubblicato su Instagram è davvero emozionante.

Una magnifica notizia poche settimane fa è arrivata dalla famosa influencer Paola Turani. Attraverso il suo canale Instagram ha annunciato ai suoi fan di essere in dolce attesa. La donna, attiva e seguita sui social da milioni di utenti, ha riempito il cuore di gioia a tutti perchè attendeva da tempo un bebè. Ha raccontato con un lungo video la sua storia: un video di gennaio è stato subito seguito da uno attuale. La sua vita è cambiata improvvisamente. Ecco le parole della famosa influencer.

Paola Turani: “Non arrendetevi”, l’influencer racconta la sua storia, video commovente

“Quando ci siamo sentiti pronti per avere un bambino ovviamente ci sono stati dubbi iniziali, mi sono fatta tante domande. Poi alla fine parlandone, abbiamo detto ‘ma sì dai proviamo’. Questo è stato tanti anni fa, nel 2013” racconta l’influencer. Dopo anni lei ed il marito hanno deciso di rivolgersi ad una clinica per fare degli esami. “A settembre dell’anno scorso dopo un sacco di esami, è risultato che naturalmente non potevamo avere figli” racconta Paola in lacrime. La Turani, commossa, ha svelato di aver passato mesi non facili. Il video che vediamo inizialmente, nei primi 8 minuti circa, è un video vecchio, risalente al mese di gennaio.

Ricompare Paola, con una nuova luce in viso e racconta: “Quando ho registrato quel video era gennaio. Io mi ero preparata psicologicamente a quello che doveva essere il nostro percorso. Ma non sapevo che ero già incinta. Sono rimasta incinta naturalmente, senza cure”

Il messaggio che Paola Turani ha voluto lanciare è forte e chiaro: “La vita ti sorprende. Con il cuore ho voluto raccontarvi la nostra storia, spero possa essere un messaggio di forza e speranza per le coppie che attraversano momenti difficili. Per chi ha bisogno di conforto: spero di avervi dato speranza” conclude il video l’influencer.