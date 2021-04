L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, ha abbandonato Pomeriggio 5 abbastanza infuriato: di seguito vi sveliamo il motivo

Dopo diciassette anni sembrava essersi riaperto il caso legato alla scomparsa di Denise Pipitone. La bambina, che oggi avrebbe ventuno anni, è sparita il 1° ottobre 2004 a Mazzara del Vallo, in provincia di Trapani. La bambina si trovava nei pressi della casa della nonna materna, quando è scomparsa improvvisamente. L’ultima volta è stata vista alle 11:45 da una zia sul marciapiede in strada. In seguito c’è stato poi un avvistamento: il 18 ottobre 2004 è stata avvistata a Milano in compagnia di alcune persone rom in strada davanti ad un istituto bancario. Una guardia giurata è riuscita a trattenere per poco il gruppo e a filmare la bambina. Nel filmato, la bambina viene chiamata Danas e la si sente chiedere ad una donna “Dove mi porti?”. A distanza di diciassette anni, il caso si è riaperto dopo che una telespettatrice russa ha segnalato alla trasmissione Chi l’ha visto di aver notato una forte somiglianza tra la piccola Denise e una ragazza ventunenne alla ricerca della propria famiglia.

Pomeriggio 5, l’avvocato di Piera Maggio abbandona la trasmissione: il motivo

In questi giorni, Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, è stata assistita dal legale Giacomo Frazzitta. L’avvocato è stato ospite anche nella trasmissione russa “Lasciali parlare” quando è stato rivelato l’esito dell’esame del DNA. Il legale è stato poi ospite nelle trasmissione italiane, in particolare La vita in diretta e Pomeriggio 5. Nella puntata odierna del programma condotto da Barbara D’Urso, l’avvocato si è infuriato ed ha abbandonato la trasmissione.

L’avvocato di Piera Maggio non ha digerito una domanda di Roberto Alessi, che ha chiesto: “C’era un copione?“. Il legale ha allora sbottato: “Anche in questa trasmissione c’è una scaletta, ma non vuol dire che stiamo recitando. Ho fatto male a venire“. Il legale ha così abbandonato la diretta, lasciando di stucco la conduttrice: “Mi dispiace che abbia lasciato la diretta così“.