Samantha Curcio subito dopo la puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 8 aprile, ha deciso di sfogarsi con la redazione. Ecco le sue parole.

Oggi, giovedì 8 aprile, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Abbiamo assistito ad uno scontro molto acceso tra Alessio ed il nuovo corteggiatore di Samantha, Bohdan. I toni in studio si sono alzati particolarmente: un messaggio particolare ha fatto infuriare il corteggiatore romano. “Tu a me non mi conosci, di me non parli. Non ti puoi permettere di giudicare qualcosa che non sai” ha detto Alessio al nuovo corteggiatore. Samantha in puntata ha detto la sua e subito dopo si è confrontata con la redazione. Ha commentato le reazioni avute dai suoi corteggiatori con delle parole ben precise.

Uomini e Donne, duro sfogo di Samantha: è successo subito dopo la puntata

Samantha Curcio subito dopo la puntata andata in onda oggi su Canale 5 ha parlato alla redazione ed ha commentato quanto accaduto in studio. Dopo aver visto la lite scoppiata tra i due suoi corteggiatori, Alessio e Bohdan, si è sfogata: “Ho conosciuto meglio Bohgdan, non mi aspettavo che la lite prendesse quella piega. Grazie a questa è emerso un lato del carattere di entrambi che volevo vedere. Quando un uomo mi mette nella condizione di arrabbiarmi, significa che ha fatto crescere in me delle insicurezze” sono le parole della tronista di Uomini e Donne. Il video è presente su Witty in esclusiva.

Chi è il nuovo corteggiatore

Alessio lo conosciamo già da qualche settimana, ma chi è Bohdan? Il giovane è entrato a far parte di Uomini e Donne per conoscere Samantha: è un volto già visto in televisione. I telespettatori più attenti lo avranno già riconosciuto: lui è stato un tentatore a Temptation Island. Precisamente, è colui che ha stretto un rapporto speciale con Antonella Elia, che partecipava al programma con Pietro Delle Piane.

Bohdan è un geometra ed un lottatore di MMA, la sua grande passione. Riuscirà a conquistare il cuore della tronista? Staremo a vedere…