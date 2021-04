A Fanpage, Simona Izzo e Ricky Tognazzi raccontano com’è nata l’idea della fiction “Svegliati amore mio”, grande successo di Canale 5.

E’ andata in onda ieri sera su Canale 5 l’ultima delle tre puntate di “Svegliati amore mio”, miniserie di grande successo. Nei panni della protagonista Nanà Santoro, una bravissima Sabrina Ferilli: l’attrice romana ha dato dimostrazione di tutto il suo talento in questa interpretazione di certo non facile. Come già spiegato dalla stessa Ferilli, la storia della fiction è ispirata ad una vicenda realmente accaduta. Un dramma che i registi, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, hanno voluto ricostruire per dare voce alla donna che aveva raccontato loro la sua lotta per salvare la vita a sua figlia di soli 5 anni, malata di leucemia. Intervistati da Fanpage, la Izzo e Tognazzi hanno raccontato l’incontro che ha ispirato “Svegliati amore mio”.

Svegliati amore mio, Simona Izzo e Ricky Tognazzi raccontano com’è nata la fiction

La celebre coppia ha raccontato che una signora, in partenza come loro per la Calabria, li aveva avvicinati. La donna stava lasciando sua figlia di 5 anni, malata di leucemia, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù perché dove abitava non poteva ricevere le cure necessarie. In Calabria però si trovavano gli altri suoi figli: un bivio straziante, com’è facile comprendere. La signora chiese loro: “Voi che fate i film e siete cantastorie, vi prego raccontate questa ma non dite chi sono”. Questa purtroppo non è stata l’unica storia vera da cui è stata tratta la fiction: “Ci sono tanti bambini che lottano con la malattia causata anche dell’inquinamento ambientale, tra cui Marco, che a 11 anni aspetta il midollo per il trapianto”, ha detto Simona Izzo.

La regista ha poi rivolto un appello alla signora che non l’ha mai più ricontattata: “Ripenso a quella madre e alla sua bambina. Sta ancora lottando? Non lo saprò mai. Anzi, faccio un appello per sapere come sta”.