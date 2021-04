Uomini e Donne, ecco le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 8 aprile, su Canale 5 alle 14.45. Ecco cosa vedremo nell’appuntamento di questo pomeriggio.

Uomini e Donne torna oggi con un nuovo appuntamento! In questo giovedì 8 aprile 2021 assisteremo a nuovi colpi di scena nello studio di Maria de Filippi. Ieri, mercoledì 7 aprile, abbiamo assistito ai percorsi di Giacomo Czerny e Gemma Galgani. Il tronista sembra esser al centro tra due fuochi, Martina e Carolina che in puntata hanno battibeccato. Al centro dello studio oggi, giovedì 8 aprile, ci sarà sicuramente la tronista Samantha Curcio. Maria de Filippi darà spazio anche agli altri protagonisti del Trono Over del suo dating show: cosa succederà nel dettaglio? Siamo qui per svelarvi tutte le anticipazioni della puntata che vedremo in onda oggi, su CAnale 5, alle ore 14.45.

Uomini e Donne, Anticipazioni 8 Aprile: Alessio furioso, il messaggio lo farà infuriare

Uomini e Donne andrà in onda oggi, giovedì 8 aprile, come di consueto alle 14.45 su Canale 5. Cosa succederà in puntata? Cosa aspettarci dal nuovo appuntamento? Secondo le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, oggi al centro dello studio dovrebbe sedersi Samantha Curcio. La tronista si confronterà con due nuovi corteggiatori tra cui un ex tentatore di Temptation Island. Parliamo di Bohgan il quale farà scatenare la reazione di Alessio: il nuovo corteggiatore avrebbe inviato a Samantha un messaggio che non è piaciuto ad Alessio. ‘Che cosa ne può sapere una persona abituata a bere coca cola del sapere dell’acqua?‘: queste parole non sarebbero affatto andate giù al tronista romano che argomenterà in puntata il suo disappunto. Si legge che Alessio si arrabbierà nell’appuntamento di oggi. Samantha è uscita anche con Giulio che però, in puntata, deciderà di mandare via.

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per Luca Cenerelli che si divide tra Elisabetta ed Anna Maria. Il Cavaliere del Trono Over sarebbe andato a cena fuori con Anna Maria ed in puntata, secondo le anticipazioni, ammetterà di essersi sentito molto coinvolto dalla donna ma non ha provato nulla di forte: deciderà così di interrompere la conoscenza. Per il Cavaliere scenderanno nuove Dame ma deciderà di farne restare soltanto una. Elisabetta, in puntata, secondo le anticipazioni, scoppierà in lacrime: sarà pronta Maria de Filippi a consolarla.