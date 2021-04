Verissimo, magnifico annuncio: sabato 10 aprile ci sarà l’amatissima coppia tra gli ospiti di Silvia Toffanin.

Manca sempre meno ad una nuova puntata di Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffani è ormai da tantissimi anni un appuntamento fisso del sabato pomeriggio: una vera e propria garanzia di successo per Canale 5. E anche nella prossima puntata, prevista per sabato 10 aprile, ci saranno tantissimo ospiti in studio, che si racconteranno con Silvia Toffanin, ripercorrendo i momenti salienti della loro vita. Tra gli ospiti più attesi della puntata c’è Tommaso Stanzani, il ballerino eliminato nel corso dell’ultima puntata di Amici 20: un’eliminazione che ha scatenato tantissime polemiche sul web. Cosa avrà da dire l’ex allievo della maestra Celentano? Lo scopriremo a Verissimo. Dove, sabato, arriverà anche un’amatissima coppia, unita da un grandissimo amore. L’annuncio è appena apparso sui social della trasmissione: curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Verissimo, magnifico annuncio: tra gli ospiti di sabato 10 aprile ci sarà anche un’amatissima coppia

Una puntata imperdibile, quella di Verissimo che sarà trasmessa il prossimo sabato. Oltre a Tommaso, uno degli ultimi eliminati di Amici 20, arriverà anche il trio di giudici del talent show di Maria De Filippi. Proprio così, in studio da Silvia Toffanin ci saranno Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash: cosa riveleranno ai telespettatori? Staremo a vedere. Nel frattempo, poco fa, è arrivata una nuova super anticipazione della puntata di sabato: a Verissimo arriveranno anche Alvaro Morata e Alice Campello. L’attaccante della Juventus e la giovane modella e influencer sono sposati dal 2017 e dal loro amore sono nati tre splendidi bambini: i gemellini Leonardo e Alessandro, e l’ultimo arrivato Edoardo, nato il 20 settembre del 2020. Una famiglia meravigliosa, di cui potremo scoprire di più sabato pomeriggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Ci saranno anche altri ospiti, che saranno annunciati nelle prossime ore. Restate aggiornati! Ricordiamo che, dall’inizio del serale di Amici, la puntata del sabato pomeriggio non è più in onda e Verissimo parte alle ore 15 e 30. Buona visione!